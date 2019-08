El Fiat Panda també serà elèctric (i assequible)

Tot aprofitant la plataforma, mecànica i tecnologia del 500e, Fiat també fabricarà una versió elèctrica del Panda, el seu petit utilitari assequible, tota una llegenda de la marca italiana i un èxit de vendes internacional.

El futur Panda elèctric serà una evolució del Cientoventi, el prototip conceptual que el fabricant italià va presentar per sorpresa al passat Saló de Ginebra i que segueix el model i filosofia del grup FCA anomenada ‘Affordable, but cool’ (ABC) i que vol crear cotxes econòmics però atractius per al gran públic.

Amb tot, l'arribada del nou Panda no està prevista fins com a mínim el 2021, i encara amb mecàniques dièsel i gasolina. El nou Panda elèctric no arribarà fins al 2023, ja que Fiat vol acabar de perfeccionar la seva tecnologia i l'eficiència dels seus futurs cotxes elèctrics, una realitat encara a les beceroles del grup italo-americà.

El futur Panda elèctric d’accés utilitzarà un paquet de bateries que li permetran tenir uns 100 quilòmetres d’autonomia, però els clients que ho desitgin podrien instal·lar fins a quatre paquets de bateries addicionals, permetent arribar a una autonomia màxima de 500 quilòmetres.

Per acabar, el nou Panda elèctric seguirà el concepte que Fiat va avançar amb el prototip Centoventi, és a dir, crear un cotxe assequible –amb un preu al voltant dels 10.000 euros– i que estarà especialment orientat a la mobilitat urbana i al ‘car sharing’ o servei de cotxe compartit.