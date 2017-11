El 500 més bestial: 350 CV de potència i tracció integral

Giannini és una antiga escuderia de competició transalpina fundada a Roma al 1885, que des de ja fa una pila d’anys no competeix si no que tan sols es dedica a preparar cotxes de sèrie fabricats per Fiat. Ara fa uns mesos va presentar un primer 500 amb un motor 1.7 TBi d’origen Alfa Romeo i tracció posterior però ara ha presentat una evolució encara més esportiva de la seva obra mestra.

El Giannini 350 GP4 utilitza el bloc motor 1.7 TBi que Alfa Romeo destina al seu esportiu 4c i a la versió Veloce (abans Quadrifoglio Verde) de la Giulietta, potenciat fins als 350 CV de potència. El preparador italià ha hagut de treballar molt per poder col·locar el motor en posició davantera transversal, a causa del petit espai disponible sota el capó del 500.

A més, aquest Giannini 350 GP4 utilitza un sistema de tracció integral, suspensions específiques derivades de les de competició i frens Brembo de sis pistons. El que Giannini encara no ha publicat és el preu final d'aquesta preparació extrema i si fins i tot els seus clients volen convertir aquest model específic en un autèntic esportiu, amb finalitat competitiva.