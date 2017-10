Ferrari FXX-K Evo, el ‘cavallino’ més radical mai fabricat

El Ferrari FXX-K Evo és l’evolució més extrema mai desenvolupada per Ferrari sobre un cotxe que ni tan sols està homologat pel seu ús per la via pública. De fet, aquesta actualització del FXX-K està destinada als models ja existents (o que puguin ser fabricats en un futur) amb un paquet que inclou millores aerodinàmiques provades en els models de competició dels de Maranello tant a Fórmula 1 com a GT3.

L’estalvi de pes gràcies a l’ús massiu de materials com la fibra de carboni o l’alumini, un millor repartiment dels pesos del cotxe -41% sobre l’eix davanter i 59% sobre el posterior- i el treball aerodinàmic (que inclou nous alerons, espòilers i altres elements de la carrosseria com els faldons laterals o el difusor posterior) permet que aquest Ferrari radical permeti un estalvi dels nivells de càrrega aerodinàmica un 23% inferiors als d’un FXX-K convencional.

En canvi, Ferrari no ha volgut potenciar més aquest FXX-K Evo, ja que utilitzarà el mateix motor atmosfèric V12 ajudat per un propulsor elèctric per oferir una potència combinada de 1.050 CV i més de 900 Nm de parell.