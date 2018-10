Arriba l'Expoelèctric, la mostra de vehicles elèctrics més important del sud d'Europa

Aquest cap de setmana (6 i 7 d'octubre) el passeig Lluís Companys de Barcelona torna a convertir-se en l'epicentre de la vuitena edició de l'Expoelèctric, la trobada de fabricants, institucions i públic més important del sud d'Europa, gratuïta per a tots els visitants.

Aquesta edició comptarà amb diversos espais com l'Expotest, on els visitants que ho vulguin podran provar cotxes, motos i bicicletes elèctriques de diverses marques i fabricants. També hi haurà activitats infantils i un espai anomenat e-Casa, promogut per l'Institut Català d'Energia i que vol aprofundir en les possibilitats dels habitatges alimentats per energies renovables i en el paper del cotxe elèctric, que es pot alimentar de la mateixa xarxa o esdevenir un subministrador d'energia mòbil per a les cases sostenibles i estalviar energia.

A més l'Expoelèctric disposarà un any més dels e-Col·loquis, un conjunt de debats dirigits a la ciutadania en general que tenen com a objectiu donar a conèixer els aspectes més rellevants al voltant de la mobilitat elèctrica i sostenible i en el qual participaran ponents com el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri o els periodistes de motor Raymond Blancafort i Joan Dalmau.

Aquest any també se celebrarà l'e-Concert en el marc de l'Expoelèctric, una actuació musical en directe mentre circulen vehicles elèctrics al seu voltant, perquè el públic assistent visqui en primera persona la millora de l'entorn –especialment pel que fa a la contaminació acústica– en una ciutat 100% elèctrica.