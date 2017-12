Elon Musk vol enviar un Tesla a Mart (i no és cap broma)

Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, entre altres, ha tornat a sorprendre tothom amb la seva darrera idea: llençarà un Tesla Roadster -el superesportiu elèctric presentat fa pocs dies- dins una càpsula del seu coet espacial Falcon Heavy i posar-lo en òrbita al voltant del planeta vermell. Segons ha publicat Musk al seu Twitter, la seva idea és ‘enviar un cotxe vermell al planeta vermell’.

El llançament, que s’efectuarà durant el mes de gener de 2018 des de l’estació de la NASA al Cap Canaveral (Florida, Estats Units) convertirà el seu model esportiu en el primer cotxe de la galàxia, i per fer-ho més èpic, ho farà al ritme de la cançó ‘Space Oddity’ de David Bowie.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.