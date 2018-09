Arriba l’ÈRICA, el primer autobús autònom de Catalunya

Des d’avui i fins a l’onze de setembre l’ÈRICA circularà per un tram de vianants de la rambla del Celler de Sant Cugat, en la que serà la primera experiència d'un vehicle de transport públic autònom de la història de Catalunya. De fet, aquesta ciutat serà la primera parada d’aquest autobús autònom i elèctric que també circularà pels carrers de Terrassa, Sabadell, el campus universitari de Girona, el Vendrell, Reus, Martorell i Vic.

L’ÈRICA (acrònim d'Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable) és un petit autobús elèctric sense conductor amb capacitat per a dotze ocupants –sis persones dretes i sis d'assegudes– que vol avançar en la implementació dels vehicles elèctrics, autònoms i compartits al territori català.

Calendari de la gira de l'ÈRICA Sant Cugat: del 7 a l'11 de setembre.

Terrassa: del 14 al 18 de setembre.

Sabadell: del 21 al 23 de setembre.

Girona (Universitat de Girona): del 26 al 28 de setembre.

El Vendrell: del 3 al 7 d’octubre.

Reus: del 10 al 14 d'octubre.

Martorell: del 17 al 21 d'octubre.

Vic: del 24 al 28 d'octubre.

Aquest autobús urbà autònom el fabrica a França la companyia EasyMile (filial del conglomerat empresarial d’Alstom) i pot memoritzar rutes de fins a 500 metres per circular-hi amb seguretat, ja que gràcies als sensors i radars de proximitat l’ÈRICA (provat ja en diferents ciutats com Londres, París, Auckland o Sant Sebastià) esdevé un vehicle segur per a la resta d’ocupants del carrer, ja siguin vianants, ciclistes o altres vehicles.

La velocitat màxima de l’ÈRICA és de 18 km/h i la seva autonomia és d’unes 14 hores de funcionament, i es pot carregar en qualsevol punt habilitat. La seva arribada al territori català l'ha organitzat l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i aquesta gira per municipis catalans vol ser una prova per avaluar el seu impacte de cara a la implementació dels vehicles de transport públic autònoms en un futur no gaire llunyà.