Dacia Spring, el primer totcamí elèctric 'low cost'

Just abans de l'esclat de la pandèmia i el primer confinament del març passat, Dacia va anunciar el llançament del seu primer vehicle elèctric, un totcamí que aprofitava la base tecnològica i mecànica del Renault K-ZE, un cotxe elèctric fabricat a i per a la Xina mitjançant un acord de joint venture amb el fabricant local Dongfeng Motor Company.

Finalment Dacia ha presentat la versió definitiva del seu Spring, un cotxe que vol mantenir la filosofia i estratègia d'èxit comercial de la filial romanesa, que fa bo el lema "bo, bonic i barat" i que la marca vol seguir aplicant a la seva gamma comercial.

La clau de l'èxit d'aquest model serà la seva habitabilitat, amb capacitat per a quatre ocupants i un bon maleter amb 300 L de capacitat, mantenint unes mides reduïdes i compactes de tan sols 3,73 metres de llarg, 1,62 d'ample i 1,52 d'alt que el fan ideal per moure's en entorns urbans de zero emissions i maniobrar amb facilitat en espais reduïts.

Gràcies a les mides i el pes del Dacia Spring, els 44 CV i 125 Nm de parell del petit motor elèctric són suficients per moure el conjunt amb certa agilitat (Dacia assegura que arriba a una velocitat punta de 125 km/h, més que suficient per a la xarxa viària catalana) i es conforma amb unes bateries de liti de 26,8 kWh, que es poden carregar en un punt tipus wallbox o DC domèstic, on trigaria entre 5 i 14 hores a carregar del tot les bateries, en funció de la potència del punt de càrrega on endollem el vehicle.

Estèticament aquest Dacia Spring destaca per un disseny atrevit i juvenil, de caràcter urbà i tecnològic gràcies a diversos detalls estètics com ara els fars led, la pintura dels retrovisors, els passos de roda marcats o els embellidors laterals, entre altres coses.

Pel que fa a l'equipament tecnològic, cal destacar que aquest model sí que disposarà de sèrie d'una pantalla digital central amb compatibilitat amb Andoid Auto i Apple Car Play, avisador de col·lisió o un sistema de tancament electrònic dels retrovisors, entre altres prestacions.

Dacia ha anunciat que oferirà una garantia de 3 anys per al seu cotxe i de 8 anys o 120.000 quilòmetres (el primer que passi) per al paquet de bateries. Segons afirma la marca, el Dacia Spring té una autonomia de 225 quilòmetres en cicle WTLP, tot i que si se'n fa un ús exclusivament urbà aquesta xifra pot arribar als 300 quilòmetres, prou per cobrir les necessitats de mobilitat urbana setmanals dels conductors entorns urbans de la Unió Europea, segons afirma el grup Renault.

Tot i que la marca no ha confirmat el preu final del Dacia Spring, diverses fonts apunten que costarà uns 17.000 o 18.000 euros, descomptes promocionals i ajudes governamentals a banda. Així doncs, sumant les diverses promocions i ajudes, el cotxe podria arribar a costar menys de 15.000 euros. Amb tot, Dacia ja ha anunciat que les primeres unitats del seu totcamí elèctric aniran orientades al canal de cotxes compartits, de lloguer o car sharing, abans d'iniciar la venda en el canal de particulars.