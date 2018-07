El Dacia Lodgy deixa el dièsel

El Lodgy és una de les primeres víctimes del nou cicle d’homologació de les emissions WTLP i Dacia retira les versions dièsel del seu catàleg i només mantindrà la mecànica gasolina 1.6 SCe de 100 CV, que ja compleix amb la restrictiva normativa d’emissions Euro 6.2, i la versió d’aquest motor preparada per funcionar amb el combustible ecològic GLP.

Aquest és l’únic canvi de la gamma Lodgy, que manté les caixes de canvis manuals de cinc relacions i el sistema de tracció davantera com a opcions úniques, i la possibilitat de convertir el Lodgy en un cotxe de set places per un sobrecost de 500 euros.

Així doncs, la gamma Lodgy manté l’acabat bàsic Essential per 10.193 euros, l’acabat Comfort amb GLP per 12.359 euros, l’equipament Stepway o totterreny per 11.943 euros i l'SL Nomada per 12.018 euros, descomptes promocionals al marge.