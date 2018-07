WTLP i cotxes d'ocasió, una equació interessant

A partir del 1 de setembre tots els cotxes nous venuts a la Unió Europea hauran d'estar homologats pel nou cicle de consums i emissions WTLP, acrònim de ‘Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure’, una prova molt més exhaustiva i realista que el cicle NECD que ha estat en vigor els darrers quaranta anys.

El nou sistema WTLP provarà els consums i les emissions dels cotxes a la venda en una prova realista amb el cotxe sobre l’asfalt (el test NECD era una prova fàcilment manipulable en un laboratori amb el cotxe elevat i sense fricció amb el terra) que inclou un recorregut de més de 20 quilòmetres i mitja hora de durada on es mesuren les emissions i consums dels cotxes en un recorregut un 52% urbà i un 48% per carreteres ràpides i autopistes.

El nou cicle WTLP farà que les homologacions de les fitxes tècniques dels fabricants siguin més realistes i els cotxes més nets i eficients

Aquesta nova prova provoca que milers de cotxes dièsel o gasolina fabricats i que encara no han estat venuts puguin quedar obsolets a partir del mes de setembre. De fet la normativa comunitària només deixarà un petit marge de vendes del 10% de cotxes que no han superat el nou cicle WTLP als fabricants i que estarà en vigor fins el 31 de desembre. A partir d’aquesta data tots els cotxes nous han de complir amb els nous controls –molt més exhaustius i realistes- aprovats per les institucions comunitàries.

Un estiu de descomptes

Això fa que molts fabricants optin per promocionar els cotxes que previsiblement no podran superar els nous controls WTLP. Aquests descomptes i promocions són especialment significatius en aquells models amb menys incidència al mercat, generalment de gamma mitja-alta i amb alguns anys al mercat.

Si els descomptes no són suficient reclam per acabar amb l’estoc de cotxes que no superaran el nou cicle de consum els concessionaris i les marques encara disposen d’un pla B per complir amb els seus objectius: matricular les unitats restants abans del 31 d’agost i vendre els cotxes amb posterioritat, ja que les restriccions del nou cicle WTLP només afecten a les unitats noves a matricular i no pas a les ja matriculades i que es poden vendre com unitats de segona mà o km 0.

Més enllà de l’important millora mediambiental de la qual tots ens beneficiarem, l’entrada en vigor del cicle WTLP és una bona ocasió per comprar un cotxe nou, especialment si els clients busquen adquirir unitats a un bou preu i no els importa gaire que els cotxes ja estiguin matriculats i la seva carrosseria pintada d’un color, ja que la gran quantitat de cotxes a la venda (oferta) durant els pròxims mesos fa que es produeixin ja importants descomptes a peu de concessionari per estimular la demanda.

Si realment busqueu un cotxe nou amb un preu interessant fins final d’aquest any pot ser una bona ocasió. Això sí, els cotxes automatriculats o promocionats molt probablement corresponen a les unitats dièsel i gasolina que no passarien els nous tests WTLP i per tant són necessàriament més contaminants i menys eficients que els models de darrera generació.