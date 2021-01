Dacia Bigster: la marca romanesa ascendeix de nivell

Durant la presentació del pla estratègic del grup Renault, la filial romanesa Dacia també ha tingut la seva quota de protagonisme amb la presentació del Bigster, un SUV de fins a set places i tall familiar que es convertirà en el nou cotxe estrella de la marca low cost.

El nou Bigster arriba als 4,6 metres de llarg i, segons afirma la marca, serà “un cotxe amb molt d’espai, robust i ideal per als camins poc transitats”, amb un important salt de qualitat percebuda. De fet, aquest nou SUV del segment C farà servir la moderna plataforma CMF de l’aliança Renault-Nissan i tindrà accés a la gamma mecànica (que inclou versions híbrides endollables) de la resta de models del grup.

Aquest nou Bigster, que se situarà per sobre del Duster, serà el primer model producte de la fusió entre Dacia i Lada, que té com a objectiu seguir comercialitzant vehicles assequibles però buscant la suma de sinergies i costos de producció entre les dues marques. Aquesta fusió també ha de permetre que els nous models siguin més robustos i amb orientació aventurera, com ha de ser el cas del Bigster.

El Bigster, que mostra una imatge imponent, podria ser el SUV amb tracció total, espai fins a set ocupants i mecàniques ecològiques (híbrides endollables o fins i tot d’hidrogen) més econòmic del mercat, tot i que també és cert que el preu final d’aquest nou totcamí serà presumiblement més alt que la resta de la gamma, cosa que permet també a Dacia obtenir més benefici net sobre les inversions fetes per produir-lo.

Per acabar, aquest nou Bigster ha estrenat el nou logo de Dacia, més modern i orientat a un públic més generalista i no tan low cost com fins ara, però sense renunciar als valors i l'enfocament que han fet popular la marca romanesa.