Cupra León eHybrid: el preu de ser ecològic

Cupra ha anunciat quin és el preu del seu León eHybrid, el model híbrid endollable o PHEV de 245 CV i 52 quilòmetres d’autonomia en mode totalment elèctric, una xifra que li serveix per obtenir l’etiqueta de zero emissions i beneficiar-se dels avantatges fiscals i en matèria de circulació que tenen aquests vehicles.

Tal com esperàvem, el Cupra León eHybrid és un cotxe car, que l’allunya de la major part de butxaques del país. De fet, la versió bàsica amb carrosseria de cinc portes costarà 42.380 euros (descomptes promocionals i ajudes institucionals a banda), i la versió familiar o Sportstourer en costarà 42.980 euros.

Els 42.380 euros que demana Cupra pel León eHybrid són una quantitat força més elevada que els 33.280 euros que demana Seat pel León eHybrid de 204 CV i 50 quilòmetres d'autonomia en mode elèctric, i que també té dret a l'etiqueta de zero emissions de la DGT. Més enllà de la diferència de potència entre les versions de Cupra i Seat (uns 40 CV a favor del Cupra), la diferència de preu es justifica per l'exclusivitat de la nova marca d'alt rendiment i per una posada a punt més esportiva i acurada per obtenir un comportament més dinàmic.

Mecànicament aquest Cupra León eHybrid suma els 150 CV del seu motor gasolina 1.4 TSI de quatre cilindres a un motor elèctric de 116 CV per obtenir la potència total conjunta de 245 CV, associats a un canvi DSG automàtic de set relacions i un sistema de tracció davantera. Algunes veus apunten, però, que al llarg del 2021 Cupra introduirà una versió més potent d’uns 310 CV, seguint l’exemple del Formentor VZ presentat aquesta setmana, i que podria disposar també d’algun sistema de microhibridació o hibridació lleugera.

Una de les característiques més cridaneres del Cupra León eHybrid és que fins i tot en mode totalment elèctric és capaç d’emetre un so greu i esportiu, que imita el del motor tèrmic i el seu sistema d’escapament. No deixa de ser un so artificial només palpable a l'interior, però que vol satisfer les exigències dels clients de Cupra, que prioritzen el so greu dels models més prestacionals que no pas el silenci que caracteritza els cotxes elèctrics.

Més enllà d’això, el Cupra León eHybrid destaca per una estètica un punt més esportiva, amb colors de carrosseria i llandes específics, seients de tall esportiu i un sistema d'infoentreteniment específic amb diverses funcions i aplicacions orientades a aquest model electrificat.