Cupra Formentor VZ, via lliure a la rauxa

Ara fa algunes setmanes que Seat, matriu de la marca independent Cupra, va registrar una patent comercial del nom comercial Cupra Formentor VZ, el nom que rebran els models més radicals del totcamí esportiu català.

I, finalment, Cupra ha presentat avui el Formentor VZ, la versió més radical del SUV de Martorell, que arribarà als 310 CV gràcies a un motor 2.0 TSI de quatre cilindres que comparteix amb molts altres models del grup Volkswagen.

Aquests últims dies el Cupra Formentor VZ de prova s’ha deixat veure al vell circuit de Nürburgring per posar a prova el conjunt i acabar d’afinar la posada a punt del seu xassís i la seva electrònica, que promet emocions fortes als compradors del model. Segons apunten les fonts consultades, el Cupra Formentor VZ introduirà un sistema de suspensió adaptativa amb diversos modes de conducció i un sistema de frenada signat per Brembo.

El Cupra Formentor VZ també farà servir un sistema de tracció integral 4Drive de tipus Haldex i una caixa de canvis automàtica DSG de set relacions que ha de gestionar la potència del motor 2.0 TSI de quatre cilindres en línia.

Tot i que algunes fonts apuntaven que el Formentor VZ podia fer servir el motor de cinc cilindres en línia d'origen Audi, val la pena destacar que aquesta opció –que semblava real i tangible fa poques setmanes– finalment hagi sigut desestimada. Entre altres possibilitats, fonts internes apunten al neguit que podria suposar per a Audi veure part de les vendes dels RS3 i RS Q3 amenaçades pel totcamí català i, d'altra banda, evitar l'augment dels índexs d’emissions de la marca amb un motor molt passional però poc ecològic que penalitzaria els comptes de Cupra –i, per extensió, de Seat– a causa de les multes imposades per la Unió Europea.

Estèticament aquesta versió VZ també ha d’introduir novetats importants per dotar el totcamí esportiu de Cupra d’una imatge més radical, esportiva i agressiva. Amb tot, encara caldrà esperar un temps per poder veure el Formentor VZ pels carrers i carreteres del país, ja que en cap cas aterrarà als concessionaris abans de finals del 2021 o inicis del 2022.