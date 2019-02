Citroën Ami One Concept: homenatge al cubisme analític

De moment és només un prototip, però l'Ami One Concept és un anunci de com Citroën entén la mobilitat del futur: elèctrica, urbana i senzilla, ja que aquest petit cotxe no necessita permís de conduir convencional, i qualsevol persona que tingui més de 16 anys i el permís de ciclomotor AM pot posar-s'hi al volant.

L'Ami One Concept és un petit quadricicle amb un disseny cubista i geomètric de tan sols 425 quilos de pes i unes mides molt contingudes: fa tot just 2,5 metres de llarg i 1,5 d'amplada i d'alçada, amb solucions estètiques molt interessants que haurien signat els primers treballs cubistes de George Braque o Picasso.

D'entrada aquest vehicle experimental incorpora un nou sistema d'obertura de portes invertit, és a dir que la porta del conductor té les frontisses a la part posterior i no al davant per facilitar l'accés al cotxe i millorar-ne l'habitabilitat.

Tot i ser un cotxe petit, l'Ami One Concept és sorprenentment ampli i dos adults hi poden viatjar amb comoditat i fins i tot encabir-hi alguna petita bossa o objecte de poc volum. El disseny de l'interior també és senzill, minimalista, ergonòmic i racional, i hi destaca un volant rectangular i un canvi de marxes circular.

El petit cotxe urbà francès serà totalment elèctric (cosa que el permet circular per qualsevol centre urbà sense restriccions ambientals) i el motor té una potència de 6 kW, que és l'equivalent a uns 8 CV convencionals. De fet, aquest quadricicle lleuger no pot superar els 45 km/h de velocitat punta, però té una autonomia d'ús superior als 100 quilòmetres i només triga unes dues hores a carregar les bateries en un punt de càrrega convencional. La marca francesa també ha programat el cotxe per emetre un so artificial quan circula a baixa velocitat amb l'objectiu d'advertir vianants i altres conductors de la seva presència.

El prototip elèctric està pensat per a un ús urbà intensiu i proposa solucions tecnològiques i de disseny molt interessants inspirades en l'estil artístic cubista de fa pràcticament 100 anys

Citroën ha desenvolupat paral·lelament una aplicació per a telèfons intel·ligents i tauletes que permet interactuar amb el cotxe, amb accions com ara obrir i tancar les portes o encendre el motor mitjançant una sèrie de codis QR. A més a més, l'Ami One Concept té una pantalla digital de 5 polzades, una mena de lent que faria les funcions de 'head-up display' projectant la informació del nostre 'smartphone' des d'un espai especialment habilitat.

Tot i que aquest quadricicle elèctric urbà és només un prototip que Citroën mostrarà a Ginebra, la seva producció definitiva podria no estar del tot descartada, i dependrà en gran mesura de l'acollida de la crítica i el gran públic. De moment l'Ami One Concept ja ha generat curiositat i expectació.