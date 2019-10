Seat descarta el Cupra Ibiza

Tot i que en el seu moment va ser anunciat com a prototip i era de preveure que l’Ibiza veuria la llum com un dels models esportius CUPRA, finalment la marca ha cancel·lat el projecte d’utilitari esportiu per no trobar un espai comercial suficient com per garantir-ne el seu èxit de vendes.

De fet, en declaracions al mitjà Autocar, el CEO de la marca Luca de Meo ha assegurat que “no s’ha pogut trobar la base tècnica per a fer un contendent realment seriós”. De Meo també ha afirmat que “el mercat dels utilitaris esportius és molt específic per a un parell de països”.

Un futur que passa per l’electrificació

Dins del Grup VAG, tant Seat com la nova marca esportiva Cupra són les principals encarregades de dur a terme el desenvolupament dels nous models elèctrics del grup, en treball conjunt amb Volkswagen. És per aquest motiu que l’existència d’un Cupra Ibiza només es pot descartar en el curt termini, ja que a partir de 2022 podria tornar al mercat en forma d’utilitari esportiu elèctric. En aquest sentit, de Meo ha comentat que “el proper utilitari esportiu podria arribar sense fums a l’escapament”.

Cal dir que l’Ibiza no entra dins del pla d’electrificació de Seat per l’any 2021, per tant una hipotètica versió esportiva elèctrica de CUPRA hauria d’arribar més endavant. D’aquesta manera també serà més fàcil aconseguir que el preu del futur model sigui competitiu, perquè el mateix de Meo ha reflexionat sobre el preu desorbitat dels utilitaris elèctrics: “cal esperar fins que el cost de les bateries sigui raonable. Portar al segment B un cotxe de 30.000 euros no, moltes gràcies.”

Cupra vol centrar els seus esforços en nous models elèctrics d'alt rendiment a un preu raonable, i deixar de banda versions amb motors de combustió

Efectivament, el preu d’alguns utilitaris elèctrics com el nou Corsa-e o el Peugeot e-208 és força elevat, de manera que amb el perfeccionament de les bateries –i la seva reducció de costos- i l’ús de la plataforma MEB per a vehicles elèctrics del Grup VAG seria possible oferir un preu molt competitiu per a un futur Cupra Ibiza.

En qualsevol cas, els plans de la marca esportiva actualment passen pel desenvolupament definitiu del seu model híbrid endollable Formentor i del SUV 100% elèctric Tavascan, del qual de Meo ha dit que ja n’ha vist la versió de producció.