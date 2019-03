Bugatti presenta La Voiture Noire, el cotxe nou més car de la història

Bugatti celebra aquest any el seu 110è aniversari, i per celebrar-ho ha presentat un model únic a Ginebra anomenat La Voiture Noire, una reinterpretació moderna del mític Type 57 Atlantic de Jean Bugatti, considerat el cotxe més bonic mai fabricat per la marca francesa.

El La Voiture Noire de Bugatti és un model exclusiu –un ‘one-off’, segons la marca– que aprofita la base d’un Chiron per crear una nova carrosseria molt elegant i dinàmica en què destaquen unes grans entrades d’aire, uns grups òptics redissenyats i sobretot la caiguda del pilar C o muntant posterior en forma cupè, que aporta un estil únic i diferent al vehicle i que dialoga amb un espectacular espòiler posterior que integra les sis cues d’escapament.

Segons afirma Bugatti, tots els elements del vehicle han estat fets a mà de manera artesanal, i la seva carrosseria és de fibra de carboni per oferir un pes molt contingut. Aquest La Voiture Noire manté el motor de setze cilindres en W (o W16) amb una potència de 1.500 CV i 1.600 Nm de parell, i el seu preu de venda era d’onze milions d’euros.

Tot i el seu preu astronòmic d’onze milions d’euros –que el converteix en el cotxe nou més car de la història–, a La Voiture Noire no li han faltat pretendents i, segons afirma la marca, ja ha estat venut a un client entusiasta que ha volgut mantenir-se en la més estricta confidencialitat.