BMW presenta el nou Sèrie 1, ara amb tracció davantera

Fins ara el BMW Sèrie 1 destacava en el difícil segment dels compactes europeus per la seva aposta per una plataforma de tracció posterior o propulsió que el feia diferent i amb un tacte més esportiu i dinàmic que la resta de vehicles del segment. Però la tercera generació del Sèrie 1 que BMW tot just ha presentat avui abandona els postulats tradicionals de la marca i presenta un nou cotxe amb tracció davantera, motor transversal i un repartiment de pesos diferent del tradicional de la marca bavaresa.

I és que el nou Sèrie 1 utilitzarà la plataforma modular UKL que ja fan servir els Mini i els BMW X1, X2 i Sèrie 2 Active Tourer, per oferir un nou concepte de vehicle per lluitar contra els nous Mercedes-Benz Classe A i Audi A3, entre d'altres.

Els bavaresos han analitzat el fet que la major capacitat dinàmica i la tracció posterior no és una cosa que necessàriament decanti el gran públic pel seu producte, i en canvi aquest nou sistema de tracció davantera permet que el Sèrie 1 millori l’habitabilitat de les places posteriors i la capacitat del seu maleter, que ara arriba fins als 380 L ampliables a 1.200 en cas de reclinar la segona filera de seients.

Els nous motors del Sèrie 1 seran de tres o quatre cilindres, i aniran col·locats transversalment i no longitudinalment. En concret, BMW ha preparat tres mecàniques dièsel (116d, 118d i 120d xDrive) amb potències compreses entre els 116 i els 190 CV i dues de gasolina (118i i M135i xDrive) amb potències de 140 o 306 CV.

Tots els motors van associats a canvis automàtics i a un esquema de tracció davantera, tot i que les versions més potents (120d xDrive i M135i xDrive) també disposaran d’un sistema de tracció integral.

Un disseny juvenil

El nou Sèrie 1 presenta un llenguatge estètic més atrevit i trencador que en qualsevol de les seves generacions anteriors, i la seva posada de llarg presenta força similituds amb l’actual X2, un èxit estètic que ha sabut conquerir especialistes i el públic general. Això sí, a diferència de generacions anteriors, el nou Sèrie 1 només oferirà carrosseries de cinc portes i el seu disseny també variarà depenent de l’equipament i la línia estètica seleccionada.

Més enllà del seu atrevit disseny, el nou Sèrie 1 també opta per un interior tecnològic en què destaca la pantalla central de fins a 10,2 polzades, un sistema Head-up Display opcional de 9,2 polzades que projecta informació rellevant sobre el parabrises, un sistema d’infoentreteniment d'última generació amb control gestual i un disseny d’interiors minimalista, elegant, racional i ergonòmic amb menys comandaments i botons.

Finalment, el nou Sèrie 1 arribarà al nostre mercat just després de l’estiu a un preu encara per confirmar, però que ja podem avançar que oscil·larà entre els 27.000 euros de les versions bàsiques fins als gairebé 60.000 que costarà el potent M135i de 306 CV.