El BMW X7, la joia de Baviera

Més gran, més modern, més tecnològic i més segur que mai. Així és el nou BMW X7, el tot camí de luxe de la marca bavaresa amb capacitat per a set ocupants i que vol mostrar tot el potencial i ‘savoir faire’ de la marca de Munic.

Aquest X7 es posiciona al capdamunt de la gamma bavaresa i es consolida com el nou referent tecnològic i estilístic dels models batejats amb la paraula X, que fan referència als SUV de la marca. A més, aquest nou SUV s'haurà de veure les cares amb alguns competidors que fa anys que són referència del segment, com el Volvo XC90 i l'Audi Q7, entre d'altres.

D’entrada, el nou X7 és un vehicle visualment molt potent i atractiu, gràcies a les seves generoses dimensions -fa cinc metres de llarg, 2 d’amplada i 1,8 d’alçada- i al disseny del seu frontal, dominat per una gran calandra i uns grups òptics estilitzats amb tecnologia led (opcionalment també disposarà de llums làser) on conflueixen les marcades nervadures laterals i el capó.

La seva línia de cintura elevada i el predomini de les formes geomètriques, associades a unes generoses llandes de 20 polzades (opcionalment pot equipar unes de 22 polzades) fan que visualment aquest flamant X7 esdevingui un model cridaner i musculat.

Una habitabilitat espectacular

Gràcies a la seva batalla (o distància entre eixos) de 3,1 metres el nou X7 pot presumir d’una habitabilitat especialment destacable, amb capacitat de set places reals, a diferència del seu germà petit, l'X5, on la tercera filera de seients és opcional i no destaca necessàriament per la capacitat de les dues places posteriors. En aquest nou BMW la tercera filera compta amb seients amb tots els ets i uts, i fins i tot té recolzament pels braços, sistema de calefacció i ventilació individual i entrada USB per carregar els dispositius mòbils dels ocupants.

Un dels detalls que més sorprenen del nou X7 és que la segona filera disposa de tres seients, però si volem podem sacrificar la plaça central per viatjar amb només dos seients a les places posteriors, en una configuració de sis places. Convé destacar que tots els seients disposen d’entapissats de cuir i ajustaments elèctrics que ens permeten trobar la posició més ergonòmica amb certa facilitat per cada ocupant.

El fet de disposar de tres fileres de seients reals fa que el maleter del nou X7 es limiti a uns escassos 326 litres de capacitat, que poden arribar als 2.120 litres en cas de reclinar l’última filera de seients.

Tecnologia i seguretat

Però el gran camp de batalla del nou X7 és el de la seguretat i l’arribada de les últimes tendències tecnològiques integrades a la conducció, sabent que BMW és una marca que encara no vol apostar per la conducció autònoma, ja que els bavaresos creuen que el perfil dels seus clients demanda encara cert control i connexió entre la màquina i la persona que la dirigeix.

El nou X7 disposa de sèrie del nou sistema de quadre de comandaments totalment digital, anomenat ‘live cockpit professional’, en què destaca una gran pantalla tàctil amb control gestual orientada al conductor i un nou quadre d’instruments que prescindeix de qualsevol element analògic. A més a més, es podrà regular de manera individual el sistema de climatització de cinc zones independents amb ambientadors exclusius, i disposarà d’un sistema d’àudio anomenat ‘diamond surround sound system’ i signat per Bowers & Wilkins.

Encara n'hi ha més, ja que aquest nou SUV disposa d’un sistema de suspensió neumàtica que permet variar l’alçada lliure del cotxe i el control electrònic dels amortidors i del revolucionari sistema ‘integral active steering’, que gestiona el sentit del gir de les rodes posteriors en funció de les necessitats de tracció del cotxe o el mode de conducció seleccionat.

A banda d’aquestes novetats el nou X7 disposarà de tot l’arsenal de seguretat que ja utilitzen altres models de la gamma sintetitzat en el paquet ‘driving assistant professional’ i que incorpora controls de tracció, avisadors de canvi de carril, sensors de proximitat, alerta de trànsit creuat, càmera de visió posterior i zenital o ‘head-up display’, entre d'altres.

Motors potents, però tradicionals

BMW ha anunciat els primers motors de la gamma X7, que seran els primers a la venda a partir del pròxim mes de març. El nou X7 disposarà de dos motors dièsel i un de gasolina, sempre associats a canvis automàtics 'steptronic' de vuit relacions i sistema de tracció integral xDrive.

La variant d’entrada serà el BMW X7 xDrive 30d, que disposarà d’un motor dièsel de sis cilindres en línia i arribarà als 264 CV i 620 Nm de parell amb un consum teòric de 6,5 litres. El següent esglaó de la gamma serà el BMW X7 xDrive 40i amb motor gasolina de sis cilindres en línia que entrega 340 CV i 450 Nm de parell amb un consum teòric de 9 litres.

El model més potent de la gama és el BMW X7 M50d, amb un motor dièsel de sis cilindres en línia que arriba als 400 CV i 760 Nm de parell, amb un consum teòric de 7’6 litres i la possibilitat de disposar d’un diferencial autoblocant que actuaria sobre l’eix posterior per millorar el rendiment del cotxe en perfil de conducció esportiva.

Més endavant haurien d’aparèixer variants ecològiques híbrides i híbrides endollables (PHEV), així com alguns motoritzacions destinades a determinats mercats -hom troba a faltar un motor de gasolina més potent destinat al mercat americà i del Pròxim Orient-. Per acabar, i malgrat que BMW encara no ha confirmat res, el nou X7 tindrà un preu base que se situarà al voltant dels 100.000 euros.