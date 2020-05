Els BMW X1 i X2 s’electrifiquen

Els SUV híbrids endollables són uns dels vehicles més desitjats del mercat, i aquest és un dels segments en què els grans fabricants de cotxes veuen més potencial de marge i negoci els últims anys i de cara al futur. Després d’haver electrificat diversos models de la seva gamma, BMW presenta ara les versions híbrides i endollables dels seus SUV més petits, els X1 i X2, un model que vam provar ja fa alguns mesos.

Tot i que semblin una mica diferents, els BMW X1 i X2 són en realitat el mateix cotxe, amb la mateixa estructura, tecnologia i motoritzacions, però amb dues carrosseries diferents, mirant d’intentar atreure i cobrir el màxim de clients d’aquest tipus de vehicle.

Els nous X1 i X2 en versió xDrive25e són un cotxe híbrid endollable o PHEV gràcies al fet de combinar un motor tèrmic de gasolina de tres cilindres de 125 CV i 229 Nm de parell amb un petit propulsor elèctric de 75 kW (95 CV) i 165 Nm associat a una bateria de liti amb 10 kWh de capacitat. En total, els dos propulsors poden oferir una potència màxima combinada de 220 CV i 385 Nm de parell, amb un consum de carburant de només 1,9 litres per 100 quilòmetres en cicle d’homologació NEDC i una autonomia totalment elèctrica d’uns 57 quilòmetres.

Gràcies a aquest sistema de propulsió híbrida, els nous X1 i X2 xDrive25e també gaudeixen d’un sistema de tracció integral a les quatre rodes, ja que el motor tèrmic actua sobre les rodes davanteres mentre l’elèctric ho fa sobre les rodes posteriors.

Les bateries de liti es poden carregar del tot en unes cinc hores en un punt de càrrega domèstic, tot i que en el cas de fer servir el BMW iWallbox de 3,7 kW amb 16 A i 230 V, el temps de càrrega de les bateries seria de poc més de tres hores.

Encara que estèticament no es diferencien gens de la resta de models de la gamma, aquests totcamins ecològics sacrifiquen una part del maleter (que perd uns 100 l de capacitat) per allotjar-hi les bateries de liti, cosa que deixa la capacitat dels X1 i X2 al voltant dels 400 o 450 litres, suficients per a un ús diari del vehicle. Els xDrive25e, que gaudeixen de l’etiqueta de zero emissions de la DGT i dels beneficis que comporta, ja estan a la venda al nostre país amb un preu base de 47.600 euros.