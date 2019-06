BMW M8 Competition, un esportiu bipolar

Superlatiu. Amb aquest adjectiu podem definir el nou BMW M8 Competition, un model especial que hereda els coneixements i els reglatges del M5 Competition per oferir el cupè esportiu definitiu.

El nou M8 Competition no és un model massa diferent dels Sèrie 8 estàndard. De fet només els seus para-xocs sobredimensionats i les quatre cues d’escapament denoten el seu caràcter i la seva naturalesa esportiva. Però sota el capó, el nou M8 Competition hereda el motor de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu) biturbo que ja fa servir l’actual M5 Competition i que ofereix uns espectaculars 625 CV i 750 Nm de parell que permeten que aquest model acceleri de 0 a 100 en només 3,2 segons.

Però tot i que les xifres semblin dir el contrari, el nou M8 Competition no vol ser un esportiu. O com a mínim, no només vol ser un esportiu. En realitat aquest model és un Gran Turisme de luxe amb unes prestacions d’infart i acabats de luxe que prioritza la comoditat per sobre de les capacitats esportives del cotxe.

Amb tot, aquest M8 Competition no deixa de ser un model desenvolupat i posat a punt pel departament BMW Motorsport, que n’ha modificat reglatges importants com ara un nou sistema de suspensions més dur, noves barres estabilitzadores i un xassís més rígid que permeten millors prestacions dinàmiques.

Des de fa poc temps BMW ha decidit que els seus models més esportius també disposin del sistema de tracció integral xDrive, i el nou M8 Competition utilitza aquest sistema que envia més parell a les rodes posteriors per beneficiar-ne el rendiment dinàmic gràcies al diferencial actiu M que envia més parell a la roda que més falta li fa en funció de les necessitats de tracció en cada moment. Però els més puristes també poden desconnectar el sistema de tracció integral i les ajudes electròniques d’estabilitat i tracció per enviar els 625 CV del cotxe directament a l’eix posterior.

A més a més el nou M8 Competition marida el seu motor V8 amb un canvi automàtic Steptronic de vuit relacions amb convertidor de parell capaç de convertir el bavarès en un autèntic cas bipolar: capaç d’oferir confort i consums terrenals -no direm que estalviadors- o convetir-lo en una bèstia ferotge amb ganes d’empassar-se l’asfalt. A aquesta personalitat bipolar hi ajuden els diversos modes i ajustaments disponibles que modifiquen la resposta de motor, direcció i suspensió anomenats ‘Efficient’, ‘Sport’ i ‘Sport+’.