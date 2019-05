Audi segueix apostant pels dièsel

Tot i que el dièsel està a l’ull de l’huracà i que pràcticament mai ha estat sinònim d’esportivitat, la marca d’Ingolstadt segueix apostant per aquest combustible per donar vida als seus models d’alt rendiment, identificats amb la lletra S, i que sorprenentment deixen de banda les mecàniques gasolina per centrar-se amb els motors dièsel.

Els Audi SQ5, S7 Sportback, S6, S5 i el flamant S4 aposten per motors dièsel de sis cilindres en V (o V6) associats a un sistema microhíbrid o ‘mild hybrid’ amb un sistema elèctric auxiliar de 48V que serveix per ajudar el turbo o encendre el cotxe reduint les emissions i el consum i evitant que existeixi ‘lag’ o temps d’espera fins a la resposta del motor.

El motor del nou S4 –i de la resta de models esmentats– és un 3.0 TDI V6 que genera 347 CV i un parell de 700 Nm associat a un sistema de tracció integral Quattro i gestionat per un canvi automàtic tiptronic de vuit relacions amb conversor de parell desenvolupat per ZF, pràcticament igual al que fan servir BMW, Jaguar o Alfa Romeo.

El nou sistema Quattro de tracció integral que estrena el nou S4 permet enviar el 60% del parell a les rodes posteriors i un 40% a les davanteres, però, en funció del mode de conducció seleccionat i les condicions de l’asfalt i les necessitats de tracció, el nou S4 pot enviar fins al 85% del parell a les rodes posteriors, cosa que permet més dinamisme i plaer de conducció esportiva.

Les prestacions del nou S4 són realment espectaculars, ja que pot accelerar de 0 a 100 en 4,8 segons i arriba a una velocitat punta limitada electrònicament de 250 km/h, alhora que promet un consum de només 6,2 l/100 quilòmetres.

Estèticament, el nou S4 no es diferencia massa d’un A4 amb paquet estètic Sline, però un ull expert de seguida podrà comprovar que a diferència del model estàndard el nou S4 utilitza frens de pinça amb sis pistons i 375 mm de diàmetre i noves llandes de 18 polzades amb neumàtics de 245/40 de perfil. A part dels canvis estètics, el nou S4 disposa d’una suspensió esportiva específica de sèrie amb amortidors específics i una nova direcció amb assistència electromecànica que millora la maniobrabilitat del cotxe.