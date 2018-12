Aston Martin Valkyrie, un hipercotxe de 1.145 cavalls

L’Aston Martin Valkyrie és un dels projectes automobilístics més engrescadors dels darrers anys al Regne Unit. De fet aquest superesportiu és el fruit de la col·laboració d’Aston Martin i Red Bull i posat a punt per Adrian Newey, probablement l’enginyer aerodinàmic amb més prestigi i coneixements de tot el món. De fet Newey ha fet campions a monoplaces de Fórmula 1 a tots els equips on ha treballat: Williams, Red Bull i McLaren.

El Valkyrie utilitza un gran motor de gasolina en posició central de dotze cilindres en V (o V12, si ho preferiu) de 6’5 L de cubicatge fabricat artesanalment per Cosworth i que arriba als 1.013 CV de potència i que talla injecció més enllà de les 11.000 rpm, associat a un altre motor elèctric auxiliar que suma 100 CV extra al vehicle. Tenint en compte que el cotxe no pesarà més de 1.030 quilos, el Valkyrie tindrà una relació entre pes i potència inferior a 1:1.

Tota aquesta potència servirà per fer que el Valkyrie acceleri de 0 a 321 km/h en només 10 segons o que arribi a una velocitat punta de 402 km/h, unes prestacions realment increïbles. Segons Newey el Valkyrie tindrà una càrrega aerodinàmica de 309'5 quilos per centímetre quadrat i una acceleració lateral de 4'5G, unes prestacions dignes d’un Fórmula 1 actual.

De fet el Valkyrie és el cotxe de carrer més extrem mai fabricat per Aston Martin, que només fabricarà 150 unitats homologades per circular pel carrer i 25 més per fer-ho al circuit, i utilitza solucions importades de la competició, com el seu xassís monocasc de fibra de carboni, el seu espectacular disseny –que respon a criteris aerodinàmics- culminat per un gran difusor posterior i un aleró actiu que millora el coeficient aerodinàmic del vehicle adequant-se a la velocitat del vehicle i generar més adherència o ‘downforce’ per optimitzar el comportament dinàmic d’aquest monstre anglès.

L’habitacle també serà molt esportiu gràcies a les portes que s’obren en forma d’ales de gavina amb obertura vertical o una suspensió electrònica que podrà variar l’alçada lliure del cotxe per adequar-se al ferm sobre el qual circula. El seient del conductor estarà ancorat a la carrosseria, però tant el volant com els pedals es podran ajustar a la mida del conductor. Això sí, Aston Martin oferirà als seus clients un seient de tall esportiu emmotllat a mida del conductor.

La creació d’Aston Martin és, de fet, un cotxe de competició capaç de fer una bona actuació a les 24 Hores de Le Mans o en una cursa contra tot un Fórmula 1 gràcies a la seva posada a punt radical. De fet compta amb una transmissió de competició signada per Ricardo, frens de carboni signats per Alcon i Surface, bateries de liti lleugeres fabricades per Rimac i contorls de tracció i estabilitat de Bosch.

Els 175 Valkyrie que Aston Martin fabricarà sumant versions de carrer i de circuit seran fabricats artesanalment a les instal·lacions de Gaydon i tindran un preu superior als 3 milions d’euros cadascuna. Ara bé, Aston Martin ja ha reservat totes les unitats que en poc temps es convertiran en un dels cotxes més exclusius de la història.