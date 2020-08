Aston Martin 007 Edition: llicència per seduir

Si tot va bé al novembre s’estrenarà als cinemes la 25a pel·lícula de James Bond, titulada No time to die i interpretada per Daniel Craig. Amb motiu de l'estrena, i aprofitant que Aston Martin sempre ha estat una marca associada a l’imaginari col·lectiu amb l’agent anglès, els de Gaydon han anunciat una nova edició especial limitada de 125 unitats que rebrà el nom d’Aston Martin 007 Edition.

Els dos cotxes que rebran aquesta edició limitada pensada per a col·leccionistes i fans de la sèrie amb alt poder adquisitiu seran el Vantage 007 Edition, del qual es fabricaran cent unitats, i l’exclusiu Superleggera DBS 007 Edition, del qual Aston Martin només fabricarà vint-i-cinc unitats.

Tot i que tant el Vantage 007 Edition com el Superleggera DBS 007 Edition han estat dissenyats pel departament Q d’Aston Martin, els clients poden personalitzar el cotxe al seu gust. Amb tot, poques millores més poden presentar els dos vehicles.

En primer lloc, l’Aston Martin Vantage 007 Edition rebrà un exclusiu color gris anomenat Cumberland Grey i nous cromats en la carrosseria i la calandra davantera. Els interiors, de cuir negre, incorporen l’emblema 007 en uns quants espais, i fins i tot el cofre o maleter per recolzar el braç imita al seu fons el sistema d'ejecció de míssils que utilitza el cotxe a les pel·lícules de James Bond.

Per si no n'hi hagués prou, el Vantage 007 Edition també té alguns detalls estètics exclusius, com la possibilitat d’incorporar un portaesquís únic per a aquest model, un nou difusor posterior i un espòiler davanter amb detalls de color groc que en ressegueixen la carrosseria.

Mecànicament, el Vantage 007 Edition manté el mateix motor que el model estàndard: un gasolina V8 4.0 amb dos turbos que ofereix 510 CV i 685 Nm de parell. I té un preu de venda de 178.000 euros per a cadascuna de les cent unitats a la venda.

El flamant Aston Martin Superleggera DBS 007 Edition, per la seva banda, serà un model molt més exclusiu. Utilitza un color de carrosseria preciós anomenat ceramic grey, associat a uns quants detalls de fibra de carboni (retrovisors, difusor, sostre, aleró...) que hi aporten una dosi extra d’esportivitat i elegància. Les llandes de 21 polzades també són exclusives d'aquest model, i incorpora uns quants logos de 007 a la part davantera i posterior del vehicle.

Pel que fa als interiors del Superleggera DBS 007 Edition, el cuir contrasta amb detalls de fil vermell, insercions del logo 007 i una placa identificadora exclusiva. Aquest Superleggera DBS 007 Edition també manté la mecànica d’origen –un potent V12 de 5.2 L alimentat per dos turbos i que ofereix 715 CV– i té un preu base de 308.500 euros.

Finalment, val la pena destacar que la d’Aston Martin és una aposta segura, perquè tot i uns preus absolutament estratosfèrics (pel d’un Superleggera DBS 007 Edition et pots comprar un Ferrari amb més rendiment i un Sèrie 5, un Classe E o un A6 per anar a treballar cada dia), la seva exclusivitat farà que aviat es converteixin en un objecte de col·leccionista que en farà revaloritzar el preu amb el pas dels anys.