Arrenca la producció de la motocicleta elèctrica de Seat

Si ara fa cinc o deu anys m’haguessin dit que Seat fabricaria un escúter urbà i elèctric possiblement no m'ho hauria cregut. Curiosament, a punt d’acabar aquest 2020 començo a creure’m moltes coses que em pensava que eren impossibles, i el fet que Seat inclogui un escúter elèctric a la seva oferta comercial no només no em sembla estrany, sinó que ara ja em sembla del tot raonable.

La pandèmia i la situació d’emergència climàtica obliga els fabricants, societat i institucions a haver de buscar noves solucions i fórmules de mobilitat, i en aquest sentit la nova Seat Mó eScooter 125 sembla una bona opció per a aquells usuaris que necessitin un mitjà de transport intel·ligent, ecològic i àgil.

Aquest escúter elèctric, desenvolupat de la mà de Silence (de fet la Seat Mó eScooter 125 no deixa de ser una Silence S01, amb el mateix motor elèctric que pot arribar als 11 kW (uns 14,8 CV tradicionals) i un paquet de bateries extraïbles mitjançant un sistema patentat per la marca catalana, capaç d’assolir una velocitat punta de 95 km/h i presentar una autonomia de fins a 137 quilòmetres, valors més que suficients per moure’s en entorns urbans.

Arrencar la producció d'aquest escúter elèctric no ha sigut fàcil, ja que fa poc més d'un mes la fàbrica de Silence a Molins de Rei va patir un incendi que ha obligat a recol·locar la producció a una nova nau industrial a Sant Boi de Llobregat, en un procés que ha comptat amb l'assessorament i ajuda dels enginyers de recerca i desenvolupament (R+D) de Seat.

Les primeres unitats de la Seat Mó eScooter 125 arribaran als concessionaris catalans aquesta mateixa setmana, i durant el primer trimestre del 2021 Seat la començarà a exportar a cinc països europeus (Alemanya, França, Itàlia, Suècia i Àustria) aprofitant la seva xarxa comercial, i durant el segon semestre del 2021 també arribarà a Portugal.

D’entrada Seat oferirà la seva escúter elèctrica en tres colors anomenats vermell Daring, gris Aluminium i blanc Oxygen, creats específicament per vestir la primera motocicleta de la història de Seat. El seu preu és de 6.250 euros (5.500 si el client s’acull al pla Moves II), tot i que la marca també ofereix la possibilitat de finançar aquest escúter per 3 euros al dia durant 48 mesos.