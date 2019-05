Amsterdam prohibirà els vehicles dièsel i gasolina el 2030

Amsterdam se suma a la llarga llista de ciutats que volen acabar amb els cotxes dièsel als carrers de les seves ciutats, amb l'especificitat que també prohibirà circular els vehicles de gasolina l’any 2030 amb l’objectiu de salvaguardar la salut dels seus ciutadans. I és que les autoritats sanitàries holandeses responsabilitzen els vehicles de combustió d’escurçar l’esperança de vida dels seus habitants fins a un any de mitjana a causa de les malalties respiratòries provocades pels vehicles de combustió.

La normativa aprovada per la ciutat holandesa farà que els cotxes dièsel fabricats abans del 2006 no puguin circular pels carrers d’Amsterdam a partir de l’1 de gener vinent. Els autobusos públics de combustió (majoritàriament dièsel) tampoc podran circular a partir del 2022, i les embarcacions a motor que naveguen pels canals de la ciutat tampoc podran accedir al casc urbà a partir del 2025.

Les motocicletes i els ciclomotors, que majoritàriament utilitzen motors de gasolina, tampoc podran circular per Amsterdam a partir del 2025 si no utilitzen sistemes ecològics de zero emissions.

Les prohibicions decretades pel govern municipal aniran associades a un programa d’implementació de noves estacions de càrrega municipals per a vehicles elèctrics. L’objectiu és disposar d’entre 16.000 i 23.000 nous punts de recàrrega a la ciutat holandesa abans del 2025.