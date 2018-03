Alfa Romeo Rombo, el substitut del MiTo serà... un SUV

L’Alfa Romeo MiTo és un dels utilitaris amb més personalitat del mercat. De fet ara fa uns mesos vam poder provar la versió Veloce de 170 CV i ens va conquerir amb la seva potència, la seva agilitat i el seu comportament dinàmic.

Però aquest estiu el MiTo complirà el seu desè aniversari (oi que ha passat ràpid el temps?) i Alfa Romeo ja té preparat el seu substitut. Per sorpresa general el substitut del MiTo –que té 10 anys però ens segueix captivant la seva elegància i el seu disseny és plenament actual- no serà un turisme convencional, si no un totcamí o SUV que s’anomenarà Rombo.

Per què Rombo? El mot Rombo deriva d'un pas de muntanya molt famós, un pas alpí situat a 2.500 metres sobre el nivell del mar en els Alps orientals. Així seguiria la tradició de l'Stelvio, un altre dels espais més mítics dels Alps italians.

L’Alfa Romeo Rombo serà un SUV urbà que es fabricarà a la planta de Fiat a Melfi (una població de la Basilicata, al sud d’Itàlia) on compartirà producció i plataforma amb el Fiat 500X i el Jeep Renegade. Però l’ofensiva SUV d’Alfa Romeo no s’acaba aquí, ja que molt possiblement la marca llombarda presentarà un altre SUV anomenat Brennero.

El Brennero correspondria a un SUV del segment E que es posicionaria per sobre del ja existent Stelvio, que està sorprenent a tothom al funcionar comercialment millor que la Giulia a molts mercats tot i el seu preu. El Brennero seria un totcamí de luxe que es fabricarà a la històrica fàbrica de Mirafiori (al Piemont) i que compartiria plataforma i elements mecànics amb el Maserati Levante.

Què passarà amb la Giulietta?

Encara no està clar com es dirà com el SUV compacte d’Alfa Romeo que pretén donar suport a la nova generació de la Giulietta. Algunes informacions apunten que la Giulietta podria desaparèixer com el MiTo i ser substituït pel nou SUV mentre que altres apunten que la nova Giulietta -que podria disposar d’una plataforma de tracció posterior- compartirà plataforma i elements mecànics amb el futur SUV compacte d’Alfa Romeo.

El que sembla clar és l’aposta definitiva d’Alfa Romeo amb els totcamins, ja que al ja existent Stelvio se li afegiran dos SUV més aquest 2018 (Rombo i Brennero) i un quart model (el SUV compacte) abans de 2020.