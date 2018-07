"El comprador de Barcelona està més preocupat pel medi ambient, el disseny i la sostenibilitat que el de Madrid"

Els clients i admiradors de BMW i Mini disposen d’un nou centre a la zona de Barcelona amb la inauguració del nou centre Barcelona Premium Gran Via, situat al terme municipal de l’Hospitalet i en un nou punt neuràlgic de la ciutat que ja acumula la presència d’altres fabricants com Porsche i Tesla.

El nou centre, que tindrà 20.000 metres quadrats de noves instal·lacions, serà el cinquè espai que Barcelona Premium obre a la capital catalana. Aprofitem la inauguració per entrevistar el director general de la companyia, César Gil.

Per què cal invertir a Barcelona? Encara és un lloc atractiu?

Quan Roger Penske (empresari nord-americà propietari del grup Barcelona Premium) aterra a l’estat espanyol l'any 2014, hi ha diversos aspectes que fa que es decanti per invertir a Barcelona. En primer lloc, la quota de mercat de BMW a Barcelona havia sigut molt baixa durant els últims anys, i per a la nostra marca no era concebible punxar a Barcelona ni a Madrid. A més, la marca Barcelona és molt potent per a inversors estrangers, i encara més per als nord-americans.

Amb l'obertura del nou concessionari, Barcelona Premium es consolida com el referent del segment a la capital catalana?

Sens dubte. En aquests últims quatre anys hem capgirat el segment ‘premium’ a la nostra ciutat, on Audi era líder i BMW un competidor gairebé marginal. Avui som la segona marca ‘premium’ de la ciutat (gairebé al nivell de Mercedes) i a gran distància d'Audi. A més, el servei postvenda ha experimentat un creixement notable del nivell i la satisfacció dels nostres clients. Si a tot això hi sumem l'obertura del centre de la Gran Via, un centre únic a la nostra ciutat, la posició de referent és clara.

Hi ha alguna diferència entre els compradors de Barcelona i els de Madrid?

N’hi ha, i moltes. El comparador de Barcelona està més preocupat pel medi ambient, la mobilitat sostenible, el disseny i la innovació. Som el concessionari líder en venda de vehicles elèctrics BMWi, i tenim una gran demanda de vehicles híbrids endollables. D'altra banda, la marca Mini és un altre dels pilars i som el principal concessionari d'Espanya de venda d'aquesta marca.

A més ,en l’apartat de les dues rodes Barcelona és una ciutat amb una llarga i sòlida tradició motera i ens hem convertit en el màxim concessionari BMW Motorrad. Per acabar, si ens fixem en les tipologies de carrosseries, a Barcelona prevalen els SUV, especialment els de tipus urbà com els X1, X2 i Mini Countryman. En canvi a Madrid encara es venen berlines a particulars, cosa que a Barcelona ha quedat gairebé reduït al canal de vehicle d'empresa.

Com s'integren les noves tecnologies a l'automoció?

Els nous models incorporen cada vegada més ‘gadgets’ i aplicacions més propis d'un 'smartphone' que d'un cotxe convencional. La integració del nostre mòbil amb el cotxe ja és un fet i la possibilitat de disposar d'informació de la carretera, del temps o d'altres al cotxe ja és una realitat. A més, diferents dispositius i funcions que fan més fàcil i segura la conducció dels nostres cotxes ja estan disponibles en gran part de la nostra gamma. D'aquí a la conducció autònoma hi ha només un pas, encara que jo soc dels que pensa que un BMW és per conduir-lo i disfrutar al volant, i possiblement altres marques deuen tenir més bons cotxes autònoms.

Heu notat algun canvi en la demanda dels clients després de l'esclat dels escàndols del dièsel i les restriccions de l'Ajuntament de Barcelona als cotxes més contaminants?

Per descomptat. La caiguda de la demanda del dièsel és un fet i el creixement de gasolina i híbrids és una realitat que no té aturador. En tot cas, i estant inequívocament a favor de cotxes menys contaminants, m'agradaria trencar una llança a favor de l'actual dièsel. Els motors dièsel actuals són infinitament menys contaminants que molts dels cotxes de més de 6 o 7 anys que circulen cada dia per la nostra ciutat. Tot el que sigui reemplaçar un cotxe vell per un dièsel actual suposarà una millora en el nivell d'emissions.

El Dieselgate s'ha concentrat en una marca o grup i en un país (EUA), si bé a Europa hem anat a remolc. Aquí no s'ha sancionat de la mateixa manera ni ha patit la davallada de vendes que ha patit als Estats Units. Crec que és fonamental fixar un marc clar de vehicles, limitant fins quan i per on podran circular determinats cotxes.

La falta de polítiques coherents i integrades de les nostres administracions, els globus sonda i la futurologia no són bones conselleres. La incertesa és molt gran i el ciutadà no sap a què aferrar-se. No sap si podrà circular amb el seu vehicle actual, ni fins quan. No se sap fins quan un dièsel actual podrà circular per Barcelona.

Com es projecta la venda de cotxes i motos en el futur (digital, telemàtic o continuarà existint una relació humana entre compradors i venedors)?

El tracte personal seguirà existint. El consumidor busca ser assessorat, necessita que li aclareixin dubtes, no només sobre el model o les opcions del vehicle, sinó sobre les formes de pagament, finançament, assegurances o la valoració del cotxe que entrega. El procés de compra d'un cotxe és complex, i dubto que es pugui fer 100% per internet com la compra d'un bitllet d'avió o d'una samarreta a Amazon.

És cert que la informació del vehicle, el contacte inicial o la campanyes i promocions es fan avui dia gairebé totalment de forma telemàtica, però una vegada que el client ha escollit quin model vol el pas final es fa al concessionari. Un altre element clau és la prova del producte. Com podem fer-la via web? El factor humà necessàriament continuarà present. Això no implica que no vegem canvis cada vegada més importants a les botigues, a les webs i als serveis prestats amb comunicacions telemàtiques via web o aplicacions per als telèfons intel·ligents.