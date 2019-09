Abarth 595 Pista, una joguina amb caràcter

Abarth encara no ha acabat de treure tot el suc a la família del 500. Els italians han presentat ara el 595 Pista, un petit esportiu entremaliat que es posiciona entre el 595 Turismo (de 160 CV) i el fantàstic 595 Competizione (de 180 CV).

El nou 595 Pista vindria a ser la resposta italiana al Mini Cooper S, gràcies als 165 CV i 230 Nm de parell que ofereix el seu motor gasolina 1.4T-Jet, associat a un turbo Garrett d’alt rendiment que es pot modificar per obtenir més potència del propulsor. De sèrie, el cotxe té una velocitat punta de 318 km/h i els retocs al motor n’han millorat la relació de compressió fins al 9:1 actual.

Com que aquest 595 Pista té com a objectiu proporcionar emocions i felicitat al volant als seus conductors, manté un canvi manual de cinc relacions (opcionalment també pot associar-se a una caixa automàtica), discos de fre perforats i un sistema d’escapament Record Monza. Però les millores del 595 Pista no s’acaben aquí, ja que també inclou un sistema de suspensió signat per Koni en l’eix posterior que ofereix una dosi extra de seguretat, estabilitat i rendiment.

Pel que fa al sistema d’infoentreteniment, el 595 Pista manté la pantalla tàctil de set polzades Uconnect HD, compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, que inclou també de sèrie nou sistema de mesura de les prestacions anomenat Abarth Telemetry.

Tot i que Abarth encara no ha confirmat el preu final del nou 595 Pista, aquest es mourà entre els 25.000 euros que costa la versió 595 Turismo i els més de 30.000 del 595 Competizione, descomptes promocionals a banda.