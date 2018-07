Els 5 cotxes més barats del mercat

Les vendes de cotxes es disparen just abans i durant els mesos d’estiu, i el segment dels cotxes barats o ‘low cost’ cada cop té més incidència en el mercat, ja sigui en forma de segon cotxe, de primer cotxe per algú que s’acaba de treure el carnet i vol aprendre a conduir o bé senzillament per aquells compradors amb pressupost més ajustat que no poden o no volen fer una despesa molt important pel seu vehicle.

Ara bé, els preus que nosaltres fem servir en aquest reportatge poden oscil·lar en funció de les condicions finals de la marca, subjectes a algun tipus de finançament o promoció comercial.

Fiat Panda, 5.990 euros

El Panda és un model veterà, de solvència i fiablitat més que contrastada, molt útil i polivalent gràcies a les cinc portes de la carrosseria i uns interiors relativametamplis i funcionals. Fiat comercialitza la versió bàsica anomenada Pop (no disposa ni d’aire condicionat) amb el motor gasolina atmosfèric 1.2 de 69 CV (que promet consums de poc més de 5 litres) per només 5.990 euros, això sí, havent de finançar l’import total en 60 quotes amb un TAE del 10’5%, que suposa que el preu real final del cotxe s’eleva fins els 7.951 euros.

Dacia Sandero, 6.650 euros

El Sandero més barat actualment arrenca en els 6.650 euros associat a un motor gasolina atmosfèric de 73 CV amb un equipament realment espartà: no disposa d’aire condicionat, ni de llandes, ni d’equip de so. A més, el preu anunciat està subjecte a un finançament mínim de 4.000 euros, a un TAE no publicat per la marca, però que fàcilment encarirà la factura final superant el llindar dels 8.000 euros.

Ford Ka+, 7.200 euros

El Ka+ és una de les opcions més econòmiques i intel·ligents del mercat. En aquest cas la versió bàsica utilitza un motor gasolina atmosfèric de 70 CV, que declara un consum de tan sols 5’1 litres cada 100 quilòmetres, però que tampoc inclou aire condicionat en l’equipament bàsic de sèrie (l’aire és un extra que costa 750 euros). L’oferta de Ford inclou la necessitat de finançar el vehicle amb l’entitat FCE Bank amb unes condicions no publicades a la seva web.

Kia Picanto, 7.820 euros

El petit urbà de Kia té un preu base de 7.820 euros pel model bàsic que inclou un motor tricilíndric de 68 CV i també un sistema d’aire condicionat i equip de so amb connexió Bluetooth de sèrie. Això sí, aquest preu està subjecte a un finançament mínim de 7.000 euros a 36 mesos amb el banc Cetelem.

Fiat Punto, 7.990 euros

El Punto ha de desaparèixer de la gamma Fiat en els pròxims mesos, i per això ara és el moment de promocionar les darreres unitats. El Punto arrenca en un preu de 7.990 euros amb el mateix motor gasolina atmosfèric 1.2 del Panda i que ofereix 69 CV de potència amb aire condicionat de sèrie, equip de so i volant amb comandaments multifunció integrats. Ara bé, cal acollir-se a un finançament de 7.500 euros amb FCA Capital a 48 mesos amb un TAE del 10’5%.