Les apostes més segures de Seat i Toyota per començar l'any

Des que el van començar a comercialitzar l’any 2016, l’Ateca s’ha convertit en un dels principals pilars de l’activitat de Seat. Però quatre anys i tres-centes mil unitats venudes després, havia arribat el moment de reinterpretar aquest SUV, que tenia una imatge inspirada en la tercera generació del León, nascuda el 2012.

L’objectiu de la renovació d’aquest model tan exitós era convertir-lo en un mini-Tarraco, no únicament des del punt de vista estètic sinó, sobretot, pel que fa a la tecnologia i la seguretat, amb el propòsit de reforçar-lo com a referent del seu segment, el C, que valora especialment aquestes qualitats.

En els últims anys les propostes SUV d’aquest segment han pujat del 33% al 55%, i tot i la crisi del moment les vendes d’aquesta classe de cotxes continuen creixent. I si bé és veritat que les opcions dièsel van a la baixa, encara representen un considerable 36% de les vendes, de les quals gairebé la meitat són versions automàtiques.

El 2019 aquest cotxe va ser el segon model més venut del segment a l’Estat, el primer si excloem les vendes a les companyies de lloguer de vehicles.

A més d’actualitzar-ne el disseny -sobretot en la part frontal, ara molt més contundent i emocional-, el nou Ateca incorpora llums full led de sèrie i pilots posteriors led i intermitents dinàmics en determinats nivells dels quatre acabats disponibles: Reference, Style, FR i Xperience. Sobre la porta posterior trobem el nou logotip del cotxe.

Dins del cotxe trobem molts canvis que suposen un avenç important en matèria de connectivitat, una vegada hem posat el cotxe en marxa amb una clau intel·ligent.

L’infoentreteniment hereta els menús del nou León, governables ara des d’una pantalla tàctil que creix fins a les 9,2 polzades. La connectivitat, garantida a través del sistema propi Full Link, passa per la targeta e-SIM integrada, que forma part de l’equipament de sèrie.

L’Ateca porta el mateix ganxo per arrossegar remolcs del León, però en aquest cas incorpora el Trailer Assist, que facilita molt les maniobres quan portem alguna mena de remolc enganxat al cotxe.

Altres canvis a destacar són el nou vidre frontal tèrmic i una funció antireflectant que permet reduir la temperatura de l’habitacle, molt d’agrair en els mesos més calorosos.

Pel que fa a les motoritzacions proposades, l’objectiu comú és millorar l’eficiència sense perdre prestacions. D’entrada tenim quatre opcions de gasolina, de 110 a 190 CV, i dues dièsel 2.0 de 115 i 150 CV. La principal novetat és justament aquesta Tdi de menys potència, que substitueix l’anterior 1.6, i també la millora del sistema d'injecció ADblue, més eficaç en la reducció d’emissions.

Ara que ha sortit a la venda el León híbrid és una llàstima que aquesta motorització no la trobem aplicada també en aquest SUV, però estem convençuts que serà una alternativa que no trigarà gaire a aparèixer.

Els canvis en l’Ateca no han suposat cap modificació en els preus, que es mantenen idèntics als de l’anterior generació.

Toyota Yaris Electric Hybrid: va a la gasolinera per cortesia

Des que Toyota va començar a comercialitzar a Espanya el seu primer model híbrid -el Prius- ja fa vint anys, han venut més de 265.000 cotxes d’aquesta tipologia en aquest mercat, als quals cal afegir les 51.000 unitats addicionals que també han despatxat amb la marca cosina Lexus. L’aposta del fabricant japonès per reduir les emissions dels gasos que provoquen l’efecte hivernacle (CO2) i el canvi climàtic (NOx i partícules diverses) queda demostrada amb el fet que des que van iniciar aquest camí ja han venut més de quinze milions dels seus automòbils més sostenibles arreu del món.

El camí no ha estat fàcil. Quan van començar a vendre el pioner Prius al 2000 al mercat espanyol només van convèncer onze clients en tot un any. El panorama avui és molt diferent.

Fidels a aquest plantejament, acaben de presentar la quarta generació del Yaris Electric Hybrid, un cotxe que, com hem pogut comprovar en la prova realitzada de llarga durada, destaca pel seu consum contingut: menys de 4 litres als 100 quilòmetres. Una xifra que el confirma com un dels models que menys gasten entre els utilitaris actuals del segment B que no hem de connectar a cap endoll.

A la versió de llançament Style Premiere Edition s’hi afegeixen tres nivells d’equipament: Business Plus, Active Tech i Style, amb un ventall de preus que comença als 17.950 €.

Ja sabem que sobre l’estètica tot és molt discutible, però aquest cotxe és, inqüestionablement, molt bonic, amb personalitat, tant per fora com per dins, gràcies a un disseny força agosarat però racional, amb un frontal esmolat, uns laterals d’evocació esportiva i una part posterior que transmet robustesa.

Fabricat a França, se sustenta sobre una plataforma totalment nova (TNGA-B) i no arriba als quatre metres de llarg (3,94). La situació de les rodes als extrems del xassís -com passava en un model icònic com el Renault Twingo- permet una maniobrabilitat excel·lent i ajuda a guanyar molt d'espai interior. Els acabats de l’habitacle són força correctes, i la connectivitat es governa des d’una generosa pantalla tàctil de vuit polzades des d’on es controlen, també, alguns dels diversos sistemes d’ajuda a la conducció que incorpora, en una quantitat inusual en aquest segment.

El sistema de propulsió híbrida està format per un motor de gasolina de tres cilindres 1.5 i un elèctric alimentat per una bateria de liti que, combinats aporten uns 106 cavalls de potència, més que suficients per l’ús al qual va destinat aquest interessant Toyota. Tot plegat fa que sigui un 16% més potent que l’anterior generació del Yaris, però un 20% més eficient, una dada molt important.

Aquest híbrid arriba als 130 quilòmetres per hora en mode EV, i als 175 amb la combinació dels dos sistemes, i ofereix una acceleració de 0 a 100 en 9,7 segons.

Més que un utilitari, el nou Yaris Electric Hybrid és un cotxe amb un alt sentit de la responsabilitat col·lectiva.