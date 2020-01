Seat León, l’atleta musculós que deixa Luca de Meo

El taller número 15, una de les diverses naus que hi ha a la planta de Seat a Martorell, habitualment està dedicat a emmagatzemar peces de planxa per a les carrosseries dels vehicles que s'hi fabriquen. Però dimarts va ser l'escenari de la presentació mundial de la quarta generació del León, el Seat més venut de la història, amb més de 2,2 milions d'unitats despatxades.

Els organitzadors van adequar el recinte de manera molt espectacular utilitzant una monstruosa pantalla de vídeo d'alta resolució que, literalment, va enlluernar els més de dos-cents periodistes de tot el món que ens vam trobar per conèixer aquest producte. La firma catalana ha invertit més de 1.100 milions d'euros en el seu procés de R+D i hi ha treballat tres anys i mig. El març passat aquesta mateixa localització va acollir la presentació de resultats de Seat del 2018. Aquell cop Luca De Meo va tornar a treure pit pels números obtinguts, que aquest any encara han sigut millors, gràcies a la seva gestió.

Dimarts, tot i que el protagonista de l'acte era, òbviament, el nou León, el record a De Meo va estar molt present a pesar de la seva absència, justament el dia en què Renault feia públic el seu nomenament com a conseller delegat. Per a alguns observadors, que la comunicació arribés en un dia tan transcendent per a la marca del grup Volkswagen que més ha crescut en els últims temps, destil·lava una certa falta de delicadesa per part del constructor francès, que confia que l'executiu pugui redreçar el rumb de l'aliança Renault-Nissan amb el mateix encert que ha catapultat Seat.

Tot i que la decoració, la il·luminació, els efectes especials, l'attrezzo i l'ambientació en general tenien un to voluntàriament festiu, la sensació que traspuaven els principals directius de Seat era una mica trista (tot i la seva estudiada indumentària, acuradament jovenívola), per l'ambient de dol que els ha provocat la partida del gran timoner de l'enlairament consolidat de Seat.

Carsten Isensee, president en funcions pel seu rang d'edat (60 anys) com a substitut de De Meo, i vicepresident de finances de Seat, va ser el primer a fer referència a l'herència del seu antecessor. "El Luca llega un gran equip", va comentar l'alemany. I Wayne Griffiths, vicepresident comercial i un dels noms que han sonat amb més força com a hipotètic substitut de l'ara nou CEO de Renault –tot i que s'ha desmarcat de la travessa–, també va fer al·lusió a la feina excel·lent que deixa l'italià. L'anglès, que també és conseller delegat de Cupra, va destacar que el cotxe presentat és "el millor León de la història".

Superada la fase de la presentació, en què es va fer tant esment a la partida de De Meo, els tècnics van agafar tot el protagonisme per donar-nos a conèixer el Seat més segur, tecnològic i connectat que hi ha hagut fins ara.

El nou León tindrà, de moment, dues carrosseries: berlina i familiar. I fins a cinc opcions de motorització diferents disponibles en cadascuna: gasolina, dièsel, gas natural comprimit (TGI), microhíbrida o mild-hybrid (eTSI) i híbrida endollable PHEV (eHybrid), com va confirmar Axel Andorff, vicepresident executiu de R+D.

Hi haurà temps per analitzar el comportament d'aquest cotxe i avaluar els seus diferents components tècnics i l'equipament en funció de cada versió, amb les dades objectives a la mà, i no amb una observació excessivament apressada com la que es va poder fer al taller número 15. De moment, el que sí que hem vist és el seu aspecte, la seva forma. El disseny, en definitiva, que és obra d'Alejandro Mesonero-Romanos, l'estrella de Seat en aquest camp. Parlant amb ell ens deia: "He fet un cotxe més. Però l'he fet com he volgut, amb total llibertat". Minuts després de la seva descoberta, les xarxes comentaven: "S'assembla molt al nou Focus". Jo no hi estic d'acord, tot i que deu ser difícil fer cotxes que no s'assemblin... si volem que responguin a criteris industrials, aerodinàmics i de sostenibilitat raonables.

Segons el seu creador, el León busca el perfil d'un atleta força molsut. I és que el nounat, inspirat en la llum i vitalitat de Barcelona (els primers prototips anaven camuflats amb una decoració que emulava la tècnica del trencadís modernista), és més musculat que l'anterior. Serà l'estrella de Seat al Saló de Ginebra, a partir del 5 de març. A l'abril començarà la comercialització de les primeres versions de la berlina, mentre que la familiar, la ST, la començaran a vendre poc abans de l'estiu.

