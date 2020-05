Nets i polits per sortir de casa (amb ganes)

Comencem a veure la llum que hi ha al final del túnel, i amb la desescalada arribarà el moment –si no ho heu fet ja– de tornar a posar-vos en marxa, i potser de fer-ho amb el vostre vehicle particular si és que no opteu pel transport públic per la raó que sigui.

Ens han explicat moltes vegades, per activa i per passiva, que amb la situació que tenim cal mantenir uns hàbits d'higiene extrems, més que saludables. Aquesta filosofia l'haurem d'aplicar –ara més que mai– també per a la conservació i salubritat del nostre vehicle.

Tot i que els virus poden romandre fins a 72 hores sobre determinades superfícies com les que hi ha a l'interior d'un cotxe, no ens hauríem d'obsessionar amb la seva neteja si no l'hem fet servir els últims dies, o si el seu ús ha estat unipersonal sempre que ens haguem mogut en un entorn no contagiat.

Això sí: convé recordar que cal ser especialment curós amb la neteja d'elements com les manetes de les portes, el volant, el canvi de marxes, les pantalles tàctils, els comandaments de gestió dels sistemes de l'automòbil, la ràdio, el climatitzador, les palanques dels seients, el retrovisor, les estoretes, els cinturons de seguretat, els agafadors i en general tot el davantal del vehicle. O el que és el mateix: tot allò que toquem i que és susceptible de rebre partícules procedents de la nostra respiració, alè, tos i esternuts.

Per “desinfectar” tot això cal usar guants, mascareta, tovalloletes d'un sol us i fer servir fonamentalment aigua i sabó, i productes específics per a la neteja del cotxe, tant per dins com per fora, però hauríem de procurar que no tinguin un percentatge d'alcohol massa elevat per tal de no fer malbé alguns materials especialment sensibles. També és important no utilitzar lleixiu, amoníac ni aigua oxigenada, ja que podrien degradar greument determinats materials.

Des de Fecavem –la patronal catalana de l'automoció– han marcat un protocol molt sever a tots els seus tallers associats perquè quan obrin les portes als usuaris ho facin en les millors condicions sanitàries. Són normes que afecten les persones que hi treballen, els clients i els utillatges utilitzats, però també la manera en què s'han de lliurar els vehicles venuts o reparats en aquestes instal·lacions. Tanmateix, recomanen fer una desinfecció completa dels cotxes amb ozó, segons l'ús que hagin tingut en els últims dies i la possible càrrega vírica dels ocupants que hi hagin viatjat. Un mètode que s'acabarà imposant per força als vehicles compartits i de lloguer ben aviat.

Si preveiem que el cotxe ha d'estar aturat encara un temps més, és bo mantenir-lo el més net possible per, quan toqui, fer-ne l'ús més saludable que puguem. Aquesta precaució s'ha de tenir present sobretot si el vehicle ha hagut de passar una llarga temporada al carrer, tenint en compte la brutícia en general que hi ha a ciutats com Barcelona, per la reducció del servei de neteja i per la pol·linització pròpia de l'època, que es fa molt evident sobre els cotxes que no s'han mogut.

Per això cal portar els vidres ben polits –per dins i per fora– per garantir una bona visibilitat, amb les gomes dels eixugaparabrises ben netes i, si cal, fregades amb un drap amorosit amb aigua i sabó si han quedat ressecades pel sol i la falta d'us, o fins i tot amb coca-cola si han quedat massa rígides. També hem de mantenir la carrosseria el més neta possible per evitar l'efecte de la corrosió, sobretot si viviu a prop del mar o la pintura ha rebut l'impacte d'excrements d'ocells, que rovellen la planxa molt ràpidament.

Abans de la pandèmia no es podia circular amb la cara tapada en cap cas, per raons de seguretat i de fàcil identificació policial. Ho prohibeix el reglament de circulació. Després la cosa ha quedat una mica més confusa. Hem passat de poder viatjar només una sola persona en cada cotxe, a permetre fer-ho en files separades –però amb l'ús obligatori de mascareta–, i sembla que amb la fase 1 del desconfinament ho poden fer diverses persones que convisquin juntes. Però sempre amb la protecció obligada de la mascareta i deixant espai entre elles, cosa que es fa de difícil compliment als seients del darrere.

Però aquesta norma va variant com tantes coses aquests dies i, per tant, caldrà estar amatents als canvis que vagin sortint.

La moto (i la bicicleta) també vol que la mimem

La moto, amb l'obligatorietat de portar-la amb casc, s'ha convertit en un dels transports més segurs aquests dies des del punt de vista sanitari, per la protecció aïllant que ofereix aquest element quan es tracta d'un integral amb pantalla tancada i pel caràcter unipersonal del vehicle. La normativa sobre si poden anar dues persones dalt de la moto no ha quedat gens clara, ja que la publicada al BOE diumenge passat seguia sense fer cap referència específica als vehicles de dues rodes, i es limitava a recordar que als cotxes només hi poden anar dues persones per filera.

En cas que vulguem netejar una moto o un escúter, penseu a fer-ho amb el motor fred i allunyats d'un lloc on toqui el sol massa directament. Hi ha molts productes específics que ens permetran fer una bona neteja en sec, sense aigua: escumes per treure el greix acumulat, líquids de poliment, abrillantadors, netejadors de cromats... Per anar bé hauríem d'utilitzar un drap de microfibres –un per a cada producte emprat– per no ratllar la pintura, i ens hauríem de protegir amb una mascareta i guants perquè la seva inhalació pot ser tòxica. No hem d'utilitzar mai cap mena de rasqueta per treure gruixos de brutícia acumulats, ja que si ho fem podem erosionar irreversiblement els vernissos protectors.

La neteja del motor s'ha de fer amb un desengreixant potent i un raspallet, tenint cura dels cables i connexions elèctriques, el tub d'escapament i els filtres d'aire.

Els frens s'han de netejar amb productes específics. Quan ho haguem fet haurem d'esperar una estona abans de fer servir la moto perquè els frens s'hagin eixugat bé i actuïn amb eficàcia. La neteja i el greixatge de les baules de la cadena, amb un pinzell untat amb gasoil (millor que amb gasolina, ja que resseca massa les juntes de goma dels retens) i un esprai de greix líquid, són operacions que hauríem de deixar per al final.

Molts d'aquests consells de neteja són també aplicables al bon manteniment que requereixen les bicicletes, vehicles que de vegades oblidem que també necessiten un tractament adequat per a un bon funcionament.

Cal recordar que el codi de circulació específica que la neteja dels vehicles no es pot fer a la via pública, sota risc de sanció. I és important que, en acabar la neteja del vehicle que sigui, ens rentem bé les mans, no ens toquem la cara i els ulls, i rentem la roba i les sabates que haguem portat durant el procés.