Idees, propostes i accions: el motor no para

S’acaba l’any però l’activitat dels fabricants de vehicles i el món de la competició no s’aturen en cap moment. Abans de fer balanç del 2019, i a les portes d’un any clau per a la mobilitat, algunes curiositats i notícies a La guantera d’avui que ens aporten una mica d’esperança per al que vindrà.

Experiència pionera

Nissan Motor Iberica, en col·laboració amb el Clúster de la Indústria d’Automoció i la Universitat Politècnica de Catalunya, està a punt d’acabar un estudi amb exoesquelets integrats en el procés de producció de la fàbrica de la Zona Franca. L’objectiu és facilitar la feina dels operaris que els utilitzen i, sobretot, prevenir lesions i patologies laborals tant musculars com òssies.

Una joguina de luxe

Si disposen de 30.000 € i volen fer un regal singular, aquí tenen una proposta única: una de les 500 unitats que The Little Car Company començarà a produir aviat del Bugatti Baby II, la reproducció del cotxet per a nens que la marca va fer com una rèplica a escala del llegendari Type 35. El cotxe, propulsat amb un motor elèctric, pot arribar als 40 km/h, però es pot limitar.

El nou papamòbil

El grup Renault ha regalat al papa Francesc un Dacia Duster 4x4 carrossat per l’empresa Romturingia. Entre les modificacions que inclou el vehicle, com el sostre practicable i la caixa de vidre blindat exterior, cal destacar la rebaixa de l’alçada en 30 cm per facilitar-hi l’accés. Llàstima que no hagin optat per un model electrificat com els que té aquesta aliança de marques...

El SUV, per als sèniors

Segons la web Clicars, dedicada a la venda online de cotxes, tres de cada cinc compradors de més de 55 anys es compren un SUV. La dada, comparada amb un estudi del 2017, revela que els compradors d’aquests cotxes ara són gent més madura, que ha crescut la quantitat de dones que en compren i que ara es venen més per necessitat que responent a motivacions més passionals.

La competència del Dakar

El dimarts 7 de gener comença a Tànger la 12a edició de l’Africa Eco Race, una prova que va néixer quan el Dakar va canviar l’Àfrica per l’Amèrica del Sud. La cursa, que s’acabarà a la capital senegalesa el dia 19, reuneix equips de 34 països diferents i travessarà el Marroc, Mauritània i el Senegal, després d’haver embarcat els vehicles inscrits al port de Mònaco.

Segur i econòmic

NZI, el principal fabricant espanyol de cascos, que des del 1983 ja ha venut més de 21 milions d’unitats d’aquests protectors en 35 països, acaba de remodelar el seu catàleg per al 2020. Entre totes les novetats cal destacar el model Fusion, un integral capaç d’oferir una elevada protecció i una gran reducció del soroll extern, tot i el seu pes contingut i un preu molt baix: 84,99 €.

De la cafetera al cotxe

Ford i la cadena de menjar ràpid McDonald’s han acordat aprofitar les closques dels grans de cafè per convertir-les en matèria per a l’automòbil. Escalfant les closques a temperatures elevades i amb poc oxigen es poden barrejar amb altres materials per obtenir-ne un compost útil per modelar peces un 20% més lleugeres que les actuals, com les carcasses per als fars.

La segona oportunitat

L’empresa Seine Alliance, que fabrica algunes de les embarcacions que naveguen pel riu Sena a París, ha fet el Black Swan, un vaixell elèctric que funciona amb bateries de ió-liti procedents de vehicles Renault que ja havien cremat el seu cicle de vida útil. Una vegada condicionades de nou, permeten que l’embarcació disposi d’una autonomia de més de dues hores.