Ossa Phantom: una alenada d’aire fresc al motocròs

Els germans Elizalde, José Antonio i Juan, emparentats amb la família Giró, propietària i fundadora d’Ossa, van ser els dos primers campions de motocròs de la història a Espanya, el 1959 i el 1960, respectivament. Portaven una Ossa que mai va arribar a produir-se en sèrie, equipada amb un motor Morini de quatre temps. Van ser els primers títols d’Ossa en motocròs... i els últims, ja que mai més tornarien a guanyar-ne cap.

Però, de fet, no va ser fins a mitjan anys 60 que, sobre la base del model 230, Ossa va produir una moto específicament pensada per a aquesta disciplina: la Stiletto. Al Saló de l’Automòbil de Barcelona del 1973 la marca del trèvol presentava una moto molt maca, la Phantom, que fabricarien durant gairebé quatre anys i que donaria peu a diferents versions per a la pràctica de l’enduro (Desert, Pioneer, Super-Pioneer, Explorer...), i fins i tot per anar al París-Dakar: l’any 1982 el periodista Juan Porcar es va convertir en el primer pilot espanyol de la cursa creada per Thierry Sabine.

Amb les Phantom, Ossa va arribar a tenir pilots molt bons: els belgues Gaston Rahier i Claude Jobé, el suec Hakan Carlqvist (conegut amb el sobrenom de Carla, i que anys després guanyaria un campionat mundial amb Husqvarna), l’americà Marty Moates o, entre els d’aquí, Mingo Gris, Narcís Roca el Vampir i Fernando Randy Muñoz.

A més de l’estètica molt agressiva, la Phantom era coneguda per la lleugeresa i qualitat dels components que portava. Però la crisi del sector de finals dels 70, que també va afectar Ossa, va posar punt final a la producció d’un model que va aportar més promeses que realitats, i el 1982 va fer abaixar la persiana de la fàbrica definitivament, tot i que a nivell particular un grup de treballadors, establerts en cooperativa, durant un temps van seguir fent models de trial sense gaire èxit.