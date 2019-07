Honda Scoopy: un clàssic a Barcelona

A començaments dels anys 80 les Vespa dominaven les ciutats catalanes, fins que a finals del 1984 va entrar al mercat local una moto amb un concepte revolucionari: la Scoopy. Fabricat a Bèlgica, aquest escúter conegut tècnicament com a SH aportava plantejaments diferents dels de la mítica moto italiana: carrosseria de plàstic, roda alta (de 16 polzades) i plataforma plana. Inicialment duia un motor de dos temps de 80 cc molt silenciós, amb transmissió i mescla d’oli i benzina automàtiques. Va ser tan impactant que el mateix dia que es presentava als concessionaris de Barcelona els va arribar una allau de peticions de compra. El fenomen va trigar a estendre’s a la resta de l’Estat, on Vespa tallava el bacallà.

El 1987 Honda va començar a produir-la a la fàbrica de Montesa a Esplugues de Llobregat, on en van arribar a fer gairebé 140.000 en deu anys. La primera Scoopy catalana duia un motor de 75 cc per poder-se ajustar a la normativa vigent del carnet A1, i més endavant n’hi va haver una de 50 cc, amb seient individual (valia 219.000 pessetes), orientada als motoristes més joves per plantar cara al mercat dels ciclomotors, que era molt important en aquell moment.

A partir del 2001, les Scoopy van passar a incorporar motors de quatre temps, i amb els anys n’hi ha hagut de moltes cilindrades diferents, fins a arribar a la SH300 actual. Des dels inicis fins al 2018, Honda ha venut aquí més de 200.000 unitats d’una moto que ha liderat moltes vegades les matriculacions nacionals i que des del 1996 es fabrica a Itàlia. Sempre ha tingut una gran acceptació a Barcelona, un fenomen molt semblant al que havia passat anys abans amb les Montesa Impala. Fins ara hi ha hagut set generacions de Scoopy, amb unes vendes acumulades mundials pròximes al milió i mig d’unitats.