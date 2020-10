Per què aquests tres Alfa Romeo costen més de 15 milions d’euros?

Tot i que pel seu nom i forma semblin batmòbils (el cotxe del superheroi de còmic Batman), cap d’aquests Alfa Romeo B.A.T. deu el nom al mític heroi emmascarat: els tres models són prototips únics de la marca llombarda fabricats als anys cinquanta que pretenien experimentar amb l’aerodinàmica, cosa que explica el seu curiós cognom, acrònim de l'italià Berlina Aerodinamica Tecnica. La casa de subhastes Sotheby's posarà a la venda el lot sencer, tres unitats úniques a tot el món catalogades com a "obra d'art contemporani", a finals d'aquest mes.

El primer model que es va fabricar va ser el B.A.T. 5, que data de l’any 1953 i que disposa d’una carrosseria pintada de color gris amb els entapissats interiors elaborats de color vermell. Aquest model, dissenyat per Franco Scaglione quan encara treballava per a la carrosseria Bertone, es caracteritza per unes enormes entrades d’aire frontals i una caiguda cupè molt esmorteïda sobre el maleter, amb un muntant posterior o pilar C que prima la funció i l'estètica per aconseguir oferir un coeficient aerodinàmic de només 0,23, gràcies al qual podia arribar a una velocitat punta superior als 200 km/h, més que notable a inicis dels anys 50 del segle passat.

El segon model que se subhasta, anomenat B.A.T. 7 i amb una pintura de carrosseria de color blau, va ser fabricat sota les ordres del mateix Scaglione un any després que el model original (1954), i suposa una evolució estilística. Gràcies a les millores de la carrosseria presenta un coeficient aerodinàmic de 0,29, superior al de molts models actuals.

L'últim prototip desenvolupat per Franco Scaglione, l’any 1955, pintat de color platejat i anomenat B.A.T. 9, té una aparença més familiar per als seguidors de la marca perquè manté l’essència dels frontals d’Alfa Romeo amb la típica calandra triangular i un nou llenguatge estètic en els passos de roda. Altres detalls aerodinàmics inspirats en els caces de reacció dels anys cinquanta acompanyen la nova versió del cotxe.

Els tres models, que utilitzen un motor de gasolina atmosfèric de quatre cilindres que desenvolupa 90 CV associat a un canvi manual de cinc relacions, van ser venuts a tres clients diferents de la marca italiana fins que van tornar a ser reunits l’any 1989 en el concurs d’elegància de Peeble Beach. Després de l'exposició els tres models van ser comprats per un mateix col·leccionista, que els va restaurar i en va gaudir una pila d'anys fins que ara s'han tornat a posar a la venda en lot conjunt. El comprador que vulgui participar en la subhasta, doncs, ja sap que no en podrà comprar un de sol ni dos, perquè Sotheby’s ha insistit que no ho permetrà sota cap concepte, i que ho haurà de fer per un preu més que considerable: els experts calculen que se situarà entre els 15 i els 20 milions d’euros.