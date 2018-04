25 anys de Seat a Martorell

Aquest 2018 la planta de Seat a Martorell celebra el seu 25è aniversari, i ho fa més en forma que mai, amb els índexs de productivitat, qualitat i marge operatius més alts de la seva història.

Quan es va inaugurar, la planta de Seat a Martorell tenia 404.000 metres quadrats, però amb els anys s’ha anat ampliant fins arribar als 2.800.000 metres quadrats actuals, l’equivalent a 400 camps de futbol.

L’any 1993 la planta de Martorell fabricava 1.500 cotxes diaris, i actualment en fabrica més de 2.300

Durant els seus 25 anys de vida, la planta de Martorell ha vist passar 39 models diferents per les seves instal·lacions, i ha vist com la tècnica i la robòtica han avançat fins fer de la fàbrica del Baix Llobregat una de les més modernes del sud europeu. De fet, actualment hi ha més de 2.000 robots a la fàbrica de Seat, que no han substituït als humans: més aviat al contrari, actualment la planta té més de 12.000 treballadors, el doble dels que tenia quan es va inaugurar l’any 1993.

La revolució tecnològica també s’ha deixat sentir en el temps dedicat per fabricar un cotxe. Si l’any 1993 es trigaven unes 60 hores de mitjana per fabricar un cotxe, actualment els cotxes es fabriquen en tan sols 16 hores, ja que cada 43 segons surt un cotxe nou de la cadena de muntatge de Martorell.