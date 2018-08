Volkswagen Transporter: l’altra planxa dels surfistes

En deien la furgoneta dels hippies, i de fet encara molta gent la continua anomenant així, ignorant la seva denominació oficial: Volkswagen Transporter, tot i que en alguns indrets també la coneixen com a Kombi, Bully, Bus, Van, Caravelle, Eurovan, Panell... o pa de motlle, que és com en deien a Portugal, perquè la seva forma els recordava les barres quadrades d’aquest pa per fer sandvitxos.

La seva història comença quan, després de la Segona Guerra Mundial, la fàbrica Volkswagen a Wolfsburg (Alemanya) passa a ser gestionada pels aliats. En una visita a la factoria el 1947, l’importador de la marca a Holanda, Ben Pon, va veure circular-hi un estrany invent: un Escarabat retallat, reconvertit en una plataforma de transport que anomenaven Plattenwagen.

A partir d’això va idear el prototip Type 29, que va passar a ser una realitat industrial a partir del 1950: la furgoneta més famosa del món, que rebria la denominació interna de T1. Aquella primera versió portava un motor bòxer situat al darrere, de només 25 cv, refrigerat per aire, cosa que feia que fes un so molt característic, tant com el vidre davanter, dividit per un nervi separador molt personal. El grinyolar de les molles dels seients també era molt peculiar...

A patir del 1970, amb la T4, el motor va passar al davant.

En total hi ha hagut cinc generacions d’aquest vehicle, que han fabricat en molts indrets del món, i que ha tingut un volum de vendes impressionant.

Actualment, Volkswagen fabrica la California, que és la versió camper de la Transporter per anar a fer caravàning.