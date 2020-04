Suzuki celebra mig segle de 4x4

L’any 1970 Suzuki va presentar el primer vehicle totterreny de la seva història, anomenat LJ10, acrònim dels mots Light Jeep 10. I és que, tal com resava el seu nom, el primer LJ10 era un cotxe molt lleuger, de només 600 quilos, i de poc més de tres metres de llarg, equipat amb un petit motor de dos temps i 25 CV de potència associat a un esquema de tracció total. Tot i ser un cotxe poc potent, les seves dimensions i lleugeresa el feien sorprenentment apte per moure’s amb agilitat per pistes i camins de tot el món.

L’èxit del primer LJ10 va fer que dos anys després, el 1972, Suzuki presentés un segon LJ, anomenat aleshores LJ20, seguit dels LJ50 i LJ80, més potents, que la marca japonesa va comercialitzar entre el 1970 i el 1980 i serien l’embrió del popular Jimny.

L’any 1981 Suzuki va presentar la segona generació de totterrenys amb l’arribada de l'SJ 410, que posteriorment va passar a anomenar-se SJ 413 i va originar el també popular Suzuki Samurai.

Però potser el model de més èxit de tota la saga va ser el Vitara, presentat l’any 1988 a Tòquio. Es va convertir en un èxit comercial gràcies a les més de 3 milions d’unitats venudes. La clau del seu èxit va ser el sistema de tracció total, associat a una carrosseria de cinc portes, i mecàniques dures i fiables que van avançar trenta anys l’arribada dels SUV que coneixem avui.

L’any 1998 Suzuki va decidir explotar la carta guanyadora del Vitara amb l’arribada de dos nous models que van completar l’oferta totterreny de la marca japonesa, com van ser el Grand Vitara i el Jimny. Amb el canvi de segle la marca japonesa es va consolidar com el principal fabricant de 4x4 petits de tot el món, cosa que li va servir per atrevir-se a explorar nous segments. Així doncs, l’any 2003 Suzuki va llençar un crossover o SUV anomenat Ignis i el 2005 ho va completar amb el llançament de l’SX4, també amb tracció integral.

50 anys després Suzuki es manté en el segment dels 4x4 amb la nova generació del Vitara (reconvertit ara en un SUV o totcamí) i del crossover S-Cross, per bé que amb la pena d’haver hagut d’acomiadar el nou Jimny, un cotxe que ha mort d’èxit i que la marca japonesa no ha sabut gestionar del tot bé.