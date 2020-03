Seat 1400 Serra, la 'dolce vita' catalana

Pere Serra i Vidal (Barcelona, 1926-2017) va ser el carrosser català més important de la història. Fill d’un mecànic, després de la Guerra Civil i un breu exili a París va obrir el seu taller de carrosseria al passeig de Sant Joan de Barcelona, on treballava sobre comandes de clients que volien un cotxe especial, únic i diferent.

El taller de Serra rebia els bastidors, les mecàniques i els xassís dels models que modificava després d’un parell de mesos de treball artesà. De fet, durant els anys 50 i 60 pel taller de Serra hi van passar més de 350 cotxes de marques tan exòtiques com Armstrong Siddeley, Bugatti, Hispano-Suiza, Lancia, Rolls Royce, Pegaso o Seat.

Però si Serra va destacar en una marca en concret (amb permís de Pegaso i el preciós Z-102) va ser amb Seat i en especial amb els 1400. El carrosser va especialitzar-se en fantàstics descapotables sobre la base dels 1400 A, 1400 B, 1400 C, 1500, 124 Sport i 131. Seat enviava el monocasc amb les suspensions, rodes i apartat mecànic al complet al taller de Serra i aquest elaborava de manera artesanal les seves carrosseries, caracteritzades per uns grans fars arrodonits, un gran parabrisa panoràmic, seients i entapissats de pell i cuir, un quadre d’instruments específic i les capotes de lona cosides a mà.

Mecànicament, el Seat 1400 utilitzava un motor de quatre cilindres en línia amb 1,4 litres de cubicatge (per això s’anomenava així) refrigerat per aigua que oferia 44 CV, amb una plataforma de tracció posterior o propulsió associada a un canvi manual de quatre velocitats i una velocitat màxima de 120 km/h. Els models treballats per Serra, però, eren uns cent quilos més lleugers de mitjana, cosa que en millorava lleugerament les prestacions.

La col·laboració entre Seat i el taller de Serra va arribar a ser tan estreta que Seat fins i tot comercialitzava un de cada quatre models modificats per Serra, és a dir, que passava per la seva xarxa comercial un 25% de la producció.

Actualment els col·leccionistes de Seat en Rodaje conserven un dels Seat 1400 A modificats l’any 1959 i que encara llueix magnífic cinquanta-un anys després, tal com demostren les fotos de Rubén Sánchez i Diego Gaya, dels 3 Mussols.

Estèticament el Seat 1400 Serra que il·lustra aquest article té poc o res a envejar als millors cotxes descapotables i esportius del seu temps, ja que conserva una línia elegant i esportiva que atreu mirades encara avui gràcies a la seva calandra estilitzada, els seus fars ovalats, les línies de nervadura sobre el capó, els detalls cromats del para-xocs o els retrovisors arrodonits.