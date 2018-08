Peugeot 504: l’autèntic rei lleó de l’Àfrica

No tot el que va néixer el 1968 ho podem catalogar de revolucionari. El Peugeot 504, tot just sortir al mercat, ja transmetia una imatge de classicisme extrema, tot i que aquest vehicle l’havia dissenyat el sempre innovador Pininfarina.

Proclamat Cotxe de l’Any el 1969 -va ser el primer Peugeot capaç d’obtenir aquest premi-, va destacar, sobretot, per la seva extraordinària robustesa i fiabilitat, basada en una mecànica molt senzilla però tremendament eficaç.

Si heu viatjat per qualsevol país africà entendreu perfectament de què us parlo, ja que no hi ha cap altre indret al món on els 504 hagin estat tan ben aprofitats com en aquest continent, sobretot per fer les funcions de taxi. I malgrat que en països com Kènia o Nigèria els van deixar de fabricar el 2010, encara ara els podem veure en acció.

El 504 va ser el primer Peugeot que no tenia els fars rodons, sinó rectangulars. Aquest cotxe també va sorprendre perquè va ser el primer vehicle que duia els comandaments de l’interior il·luminats, ja que fins a la seva aparició l’única llum que hi havia dins dels cotxes era la del comptaquilòmetres i el llum de l’habitacle, anomenat de cortesia.

Quan al Marroc van canviar els 504 que feien de taxis per models de la marca Dacia, els conductors més veterans van estar a punt de protagonitzar una revolta popular, ja que els nouvinguts no els oferien tantes garanties com els Mercedes W123 o els 504 de tota la vida... tot i els seus famosos problemes de transmissió i de pèrdua d’oli.