Ford Escort: per als que el Fiesta se’ls quedava curt

Tot i que les primeres referències que tenim del Ford Escort venen del 1950, i que no van començar a produir el substitut de l’Anglia fins a mitjan dels anys 60, la veritat és que per aquí no els vam començar a tenir fins que a finals del 1981 van sortir de la fàbrica d’Almussafes les primeres unitats.

Era un model que venia a satisfer les necessitats d’uns usuaris que buscaven algunes qualitats més enllà de les que els oferia el Fiesta i, sobretot, un nivell de representació una mica més elevat.

L’Escort valencià -un cotxe que lluïa força- formava part d’un programa de la marca en el qual havien invertit molts diners amb la idea de crear un producte que respongués plenament als gustos del mercat europeu, diferent de l’americà.

Cal tenir en compte que la crisi del petroli encara es feia notar, i per això els constructors de cotxes feien en aquell moment unes inversions molt contingudes. Per desenvolupar aquest vehicle van trigar més de cinc anys, i Ford va invertir 4.100 milions de pessetes en la factoria espanyola per adequar-la al muntatge d’aquest model. Hi va haver un moment que semblava que a la tercera generació de l’Escort en dirien Erika, però finalment aquest nom es va desestimar.

A les portes del Mundial de futbol del 1982, l’Escort va obtenir el títol de Cotxe de l’Any a Espanya, encara que tenia molta fama de consumir molt carburant i lubricant.

Les versions més esportives d’aquest cotxe van rebre la denominació RS, que és la nomenclatura que fa servir Ford per als seus models amb més prestacions.