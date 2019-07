Els 5 Citroën més innovadors de la història

Aquest any Citroën celebra el seu centenari. La francesa és una marca que històricament s’ha associat a innovacions tècniques i solucions mecàniques molt avançades al seu temps. No debades, els èxits esportius de la seva divisió de competició (les victòries de Loeb al WRC en serien un clar exemple) sempre han anat acompanyats de models de producció atrevits, amb dissenys innovadors i tecnologies revolucionàries que han marcat decisivament l’evolució de la indústria del motor dels darrers cent anys. A continuació presentem alguns dels models que han marcat un abans i un després en la història de la marca francesa:

Traction Avant (1934-1957)

El “Traction Avant” va ser el primer cotxe de la història en utilitzar un sistema de tracció davantera, una solució mecànica que permet abaratir i optimitzar l’espai dels vehicles. De fet, la majoria de cotxes fabricats als nostres dies utilitzen un sistema de tracció davantera.

Fabricat en el període d’entreguerres, la seva versatilitat i les seves capacitats van permetre que la seva producció s’allargués fins l’any 1957. I és que el “Traction Avant” va disposar d’una vida comercial de vint-i-tres anys. L’altre clau del seu èxit industrial i comercial radica en el fet que va ser el primer cotxe en utilitzar un xassís monocasc en la indústria de l’automòbil.

H-van (1947-1981)

Com és possible que un cotxe dissenyat fa pràcticament setanta anys continuï semblant-nos modern i atractiu encara avui? I és que aquesta furgoneta, molt popular a l’Europa de la segona meitat de segle XX, es va inspirar en la tecnologia aeronàutica per mantenir-se vigent fins l’any 1981.

De fet, les furgonetes modernes utilitzen com referent de disseny i capacitat a la H-van, que s’ha convertit en una icona del disseny i la plasticitat del fabricant gal.

2CV (1948-1990)

El 2CV és el resultat d’una equació perfecte. Útil i pràctic, fàcil de conduir, fiable, econòmic (tant de fabricar com de mantenir) i dotat d’un disseny global i atemporal.

Durant el gairebé mig segle de vida del 2cv aquest es va reivindicar com el cotxe total: capaç de travessar pistes sense asfaltar i de moure’s com peix a l’aigua a les ciutats, el petit vehicle gal va motoritzar l’Europa de la postguerra gràcies a la seva lleugeresa i els baixos consums del petit motor de 0’6 litres de cilindrada que utilitzava. Curiosament el 2cv s’ha convertit avui en un objecte de desig i en el símbol de tota una època i un país, i la seva cotització com vehicle clàssic s’ha disparat als darrers anys.

DS (1955-1975)

El DS representa tota la capacitat tecnològica i d’innovació de la història de Citroën. Una síntesi pràcticament perfecte dels valors i la filosofia de la marca francesa, tot i que li va costar fer-se un forat al mercat, tradicionalment conservador.

De fet, el DS és considerat per molts aficionats com el millor cotxe de la història. I això és molt dir. Fora de debats i consideracions, hi ha un fet que és inqüestionable, i és que el DS és un cotxe més avançat que molts dels que es fabriquen a dia d’avui.

L’excel·lència tècnica del DS, encara no superada cinquanta anys després per molts vehicles moderns, es basa en detalls com la seva direcció, frens i suspensió hidràuliques, que van significar una revolució tecnològica i una nova forma de conduir més satisfactòria als usuaris. El DS també va introduir fars direccionals que il·luminaven els revolts (un extra que molts fabricants Premium tot just comercialitzen de fa ben poc), el botó de frenada o fins i tot el sostre de plàstic que permetia entrar la llum solar generant una major sensació d’amplitud i d’espai diàfan al seu interior.

GS (1970-1986)

Amb el GS Citroën es va tornar a avançar a tota la competència –per bé que fou un cop més un vehicle poc comprès durant el seu temps-. Dotat d’una suspensió i un coeficient aerodinàmic molt avançat al seu temps, el GS fou un intent pràcticament contracultural de fabricar un cupè elegant i esportiu que oferís la màxima comoditat als seus ocupants a un preu lleugerament superior al dels seus competidors, però sense arribar a esdevenir prohibitiu pels compradors europeus. Tot i així, l’èxit comercial del GS fou molt limitat malgrat que un cop més la seva cotització en el mercat de clàssics s’ha disparat els darrers anys.