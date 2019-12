Citroën C15, l'autèntic 'cotxe del poble'

Tot i que Citroën va deixar de fabricar-la fa quinze anys, encara avui és un clàssic dels pobles d’arreu del país. I és que la furgoneta Citroën C15 és un autèntic mite en el món rural, gràcies a unes prestacions i una fiabilitat a prova de bombes. De fet, només cal sentir les experiències dels seus propietaris per entendre que la C15 és alguna cosa més que una furgoneta i que ja s’ha convertit en un símbol més del món rural.

Hereva de les mítiques 2CV i Acadiane, la C15 va començar a fabricar-se a la planta de Citroën a Vigo l’any 1984, aprofitant la plataforma del Visa, un turisme de la marca francesa que mai va ser tan popular com la furgoneta que en derivava. De fet, aquesta furgoneta era un model completament nou amb novetats mecàniques interessants, com el seu motor gasolina de 4 cilindres refrigerat per aigua que oferia entre 60 i 75 CV de potència i un motor dièsel de 60 CV –tots atmosfèrics, cosa que explica en part la seva longetivitat–. La C15 només es podia associar a un canvi manual de quatre o cinc velocitats i a un esquema de tracció davantera. Tot i que ens pugui semblar una potència moderada, la C15 pesava només uns 900 quilos, cosa que permetia que la furgoneta fos sorprenentment ràpida i àgil fins i tot amb mecàniques modestes.

El que la gent no sap és que fins i tot es va arribar a fabricar una sèrie de la C15 elèctrica a partir de la tardor del 1990, tot i que la poca demanda d’aquest sistema de propulsió va limitar la producció d’aquesta variant de zero emissions a només 60 unitats.

Citroën es va avançar 30 anys al mercat i la tardor del 1990 va comercialitzar una versió elèctrica de la C15 que no va prosperar comercialment

Al llarg dels 22 anys que Citroën va fabricar la C15 es van vendre un total d’1.181.471 unitats, sobretot al mercat europeu i en entorns rurals. De fet, encara avui no hi ha cap poble que no compti amb una –o més d’una- Citroën C15 en el seu parc mòbil.

La seva popularitat va ser tan gran que fins i tot va conviure amb el seu successor, la més moderna Citroën Berlingo, apareguda l’any 1996. Expliquen els venedors de la marca francesa que els clients preferien comprar el model antic al nou, teòricament més modern, capaç i refinat que la C15.

I és que la Citroën C15 era una furgoneta poc menys que indestructible. Els seus propietaris expliquen que la C15 passava per pistes que alguns SUV moderns no s’atrevirien a trepitjar, que tenia un comportament digne d’un turisme a la carretera i que el seu manteniment era bàsic, senzill i econòmic. Fins i tot permeteu-me apuntar el cas d’un pagès que em va confessar preferir la seva C15 a un Mercedes-Benz Classe C modern que havia comprat posteriorment, just abans d'enfilar un tram muntanyenc que jo, amb un 4x4 modern, vaig tenir alguna dificultat per superar.

I és que l’hàbitat rural i l’ús professional eren els espais naturals d’aquesta furgoneta, un vehicle que passava de pares a fills i amb el qual centenars de milers de persones van aprendre a conduir. Fins i tot hi havia qui les utilitzava com un cotxe de ral·li o que feia derrapades en les carreteres de muntanya amb la seva furgoneta gràcies al seu comportament. També hi havia qui les feia entrar en circuit: tot i que teòricament la seva velocitat punta era de 140 km/h (una xifra més que respectable), un equip francès va aconseguir registrar una velocitat punta de 170 km/h al circuit d’Algarve ara fa dos anys.

I és que Citroën la va encertar plenament amb l’eslògan comercial de la C15. “S’ho carrega tot”, deien els anuncis dels anys 80 i 90 del segle passat. I realment va ser així: tot i que teòricament només podia carregar uns 500 quilos de pes, la C15 s’atrevia a arrossegar càrregues de 800 (és a dir, gairebé el seu pes en buit) sense immutar-se. En definitiva, la Citroën C15 és el símbol de tot un món, un dels cotxes més icònics i estimats de l'últim terç del segle XX i que encara avui està present i en ple funcionament en qualsevol poble del país.