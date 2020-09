L’equip Renault de Fórmula 1 canvia de nom i es dirà Alpine

A partir de la temporada vinent l’equip Renault F1 passarà a anomenar-se Alpine, segons ha anunciat en un comunicat la mateixa companyia francesa. La decisió, que respon a criteris comercials, posicionament de marca i de màrqueting, l'ha pres la nova direcció del grup Renault, ja sota el comandament de l’antic CEO de Seat, l’italià Luca de Meo.

Tot i el canvi de nom, l’equip Renault mantindrà la seu, l'equip de treball i la direcció esportiva en aquesta nova etapa en la qual, cal recordar-ho, hi participarà el pilot asturià Fernando Alonso. L’equip Alpine, que utilitzarà els colors corporatius blau amb detalls blancs i vermells (els colors de la bandera francesa), també farà servir els motors V6 híbrids que actualment porten els monoplaces de l’equip Renault i que mantindran el nom E-Tech, la mateixa denominació que el grup Renault utilitza per als seus cotxes de carrer amb mecàniques híbrides.

Renault, propietària de la divisió Alpine (amb un gran historial esportiu en el món dels ral·lis, a les 24 Hores de Le Mans i amb un model mític com l’A110), va recuperar el seu nom comercial el 2017, gairebé vint-i-cinc anys després d’haver deixat de fabricar models d’aquesta icònica marca, quan l'últim A610 va sortir de la fàbrica de Dieppe, al cor de França, el 1995.

Fins aquell 2017, doncs, van haver de passar més de vint anys perquè la marca del rombe tornés a creure en les possibilitats d’èxit d’Alpine en un mercat cada vegada més competitiu. I ho va fer gràcies a l’aliança (i posterior compra) que Renault havia forjat amb Caterham, un altre llegendari fabricant britànic de vehicles esportius i lleugers.

Amb tot, no deixa de cridar especialment l'atenció la decisió d’escollir ara el nom d’Alpine per batejar l’equip de Fórmula 1, sobretot tenint damunt la taula el cas de la planta francesa de Dieppe, on fins ara es fabricava l'esportiu Alpine A110, que Renault ja ha anunciat que deixarà de fabricar d'aquí un parell d'anys. Caldrà veure quin pla té la marca per a aquest centre productiu, perquè algunes fonts avisen que Alpine, la marca esportiva de Renault i ara flamant nova escuderia de Fórmula 1, es podria reconvertir en una divisió de cotxes elèctrics.