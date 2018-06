El vídeo d'Alonso avançant tots els rivals en una volta màgica a Le Mans

Alonso i Toyota han guanyat les 24 Hores de Le Mans plegats i per primer cop en tota la història. Per equip (Toyota és l'únic fabricant oficial en competir) i per talent (l'asturià és un dels millors pilots del món) el Toyota #8 pilotat per Alonso, Buemi i Nakajima s'ha imposat a tots els seus rivals, entre els quals l'altre cotxe oficial de la marca japonesa, que ha quedat en segona posició.

L'actuació del pilot asturià ha sigut molt destacada, ja que en els seus relleus ha consolidat el cotxe en la primera posició i ha protagonitzat un relleu nocturn sensacional, que l'ha portat a retallar la distància amb l'altre cotxe oficial i permetre la victòria del seu equip en aquesta cursa de resistència.

La volta a la qual fem referència en aquest vídeo ha tingut lloc durant les primeres hores de la cursa, quan el seu cotxe ha tornat a la cursa després de fer un canvi de neumàtics aprofitant la presència del cotxe de seguretat a la pista. Tan bon punt el 'safety car' ha desaparegut, Alonso ha signat una volta fantàstica avançant tots els seus rivals sobre el mític asfalt del circuit gal.