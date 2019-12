Peugeot vol tornar a Le Mans per la porta gran

Peugeot ha confirmat que tornarà a competir a Le Mans l'any 2022 de la mà de l'equip Rebellion després d'haver estat molts anys fora de la prova reina de la categoria automobilística de resistència. Peugeot ja va competir a Le Mans als anys 90 amb el Peugeot 205 (amb victòries els anys 1992 i 1993), i fins ara l'última presència de Peugeot a Le Mans va ser l’any 2009 amb el 908 HDi dièsel, que va ser guanyador absolut de la prova en la categoria LMP1 amb el català Marc Gené al volant.

La nova categoria de cotxes hiperesportius del Mundial de resistència o WEC, que entrarà en vigor el 2022, està servint de focus d'atracció per a molts fabricants com Aston Martin o Toyota, i hi ha persistents rumors sobre l’entrada de fabricants com McLaren o Porsche.

Aquesta nova categoria té uns costos de desenvolupament molt més continguts que la categoria reina LMP1 i permet obtenir un benefici econòmic, ja que la norma dicta que cada marca participant en la nova categoria ha de fabricar un mínim de 20 unitats homologades per circular pel carrer.

El futur hipercotxe de Peugeot probablement utilitzarà una mecànica híbrida i presentarà una potència per sobre dels 600 CV, en un vehicle que suposarà el retorn del departament Peugeot Sport a la competició, després d’haver dominat el Dakar amb mà de ferro entre els anys 2016 i 2018 amb dues victòries del pilot gal Stéphane Peterhansel i una de Carlos Sainz.