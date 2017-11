"Alonso i McLaren lluitaran pel títol al 2019"

Trobes a faltar la competició?

I tant! Mai es supera al 100%. De fet, segueixo entrenant al kàrting, de tant en tant em pujo a cotxes del GT Open. Cadascú supera el ‘mono’ com pot, i aquesta és la meva manera.

Actualment hi ha molts pilots catalans campions del món tant a MotoGP o al Trial. Per què no sorgeix una nova fornada de pilots de cotxes catalans al màxim nivell?

No és un problema de qualitat, ja que tenim molts pilots molt bons a Catalunya. Jo crec que és més un tema de manca d’oportunitats ja que no hi ha patrocinadors que apostin obertament pels nous talents.

I per què no hi ha nous espònsors que apostin per aquests talents?

D’una banda, la crisi ha estat molt dura, terrible. Però tot i que sembla que hem passat pàgina, les empreses encara no volen apostar pels patrocinis a pilots d’automobilisme catalans i espanyols. Elles sabran les seves causes, però això fa que molts joves pilots amb talent no poden tenir les oportunitats que britànics o russos sí tenen.

Com veus a McLaren de cara a la temporada vinent?

El salt que donarà McLaren serà bestial, i sorprendrà a molta gent. De fet, té un dels millors xassís -si no el millor- de tota la Fórmula 1. Des del GP dels Estats Units s’ha mostrat un gran canvi en el rendiment del cotxe tot i tenir 80 o 100 CV de potència menys que Mercedes.

Veig a Fernando Alonso i a McLaren lluitant pel títol al 2019

Creus que Alonso podrà optar a guanyar un nou Mundial?

En un futur immediat, segur que lluitarà per estar davant, i al 2019 el veig lluitant pel títol, sí. Sóc optimista, però tinc els meus motius per ser-ho, una base objectiva.

Realment el motor Renault podrà competir amb els Mercedes i Ferrari?

És cert que el motor Renault ha tingut problemes mecànics aquesta temporada, però ha guanyat carreres als Mercedes i Ferrari amb Red Bull, i això suposa un punt de referència molt bo: McLaren no anirà en solitari com fins ara li ha passat amb els motors Honda, si no que tindrà un punt de referència molt bo amb Red Bull.

I el xassís de McLaren, es podrà adaptar bé al nou motor de Renault a partir de la temporada vinent?

És un nou repte. Cal pensar que el motor d’un Fórmula 1 no és una sola peça, si no la suma de sis elements claus, i l’aerodinàmica del cotxe s’ha d’adaptar a la mida del motor, del turbocompressor o de les bateries.

Veus a Fernando Alonso competint a Le Mans l’any vinent?

M’agradaria molt, perquè poder compaginar Le Mans i Fórmula 1 seria bestial, i a més crec que ell està preparat per guanyar a Le Mans. Sé que s’ha preparat a consciència per tota mena de reptes.