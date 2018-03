McLaren Senna GTR: ànima de Fórmula 1

El Senna GTR serà la versió més potent i extrema de l’esportiu britànic que veurà la llum durant l’any 2019. Aquesta variant arriba als 825 CV gràcies al seu motor gasolina V8 associata a una caixa de canvis heretada dels models de competició i una preparació absolutament ‘racing’ que el converteix en un autèntic F1 disfressat de cotxe convencional.

McLaren només fabricarà 75 unitats del Senna GTR, un cotxe fabricat a mà a les instal·lacions de Woking sobre un xassís de fibra de carboni i l’ús intensiu de materials lleugers que li permeten homologar un pe de tan sols 1.198 quilos i amb una preparació aerodinàmica espectacular, on destaca un gran aleró i un difusor posterior i un coeficient aerodinàmic pensat per deixar fluctuar l’aire i refrigerar la mecànica i el propulsor.

De fet el Senna GTR és tan radical que ni tan sols utilitza finestres convencionals si no de policarbonat, equipa llandes de competició i una suspensió específica pensada per destrossar el cronòmetre al circuit.

És tan radical que probablement aquest esportiu no serà apte per fer-lo servir fora del circuit a causa de la seva alçada lliure i la seva amplada. Potser tampoc és la idea de McLaren, que assegura que el Senna GTR és capaç de rodar en temps no gaire llunyans dels d’un autèntic Fórmula 1 en un circuit.