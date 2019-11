La Fórmula E més apassionant aixeca el teló

Tot i que la categoria reina de l’automobilisme encara és la Fórmula 1, la sisena temporada de la Fórmula E que aixeca el teló aquest cap de setmana a l’Aràbia Saudita promet ser una de les edicions més importants i interessants que s’han vist fins ara.

D’entrada aquesta sisena edició de la Fórmula E serà la del debut oficial de dos nous fabricants, com Porsche i Mercedes, als quals cal sumar els equips oficials ja existents d’Audi, BMW, Porsche, Jaguar, DS, Nissan, Mahindra i Venturi. Una autèntica constel·lació de grans fabricants que veuen en la Fórmula E la competició del futur i que els permet avançar en el desenvolupament de tecnologies i elements mecànics (com motors, transmissions, electrònica i sistemes de frenada) que després podran aplicar en els seus cotxes de carrer.

Aquesta sisena temporada –que arrenca aquest cap de setmana i que es tancarà el 26 de juliol del 2020 a Londres– presenta també interessants novetats, com ara uns nous cotxes més potents que arriben als 235 kW de potència (uns 315 CV convencionals), que estrenen una nova generació de monoplaces anomenada Gen2 i que permet acabar una carrera sense haver de canviar de cotxe.

Convé recordar que alguns elements d’aquests monoplaces, com ara el xassís, la carrosseria (més aerodinàmica i espectacular), els neumàtics i les bateries, són comuns per a tots els equips, cosa que deixa que siguin els grans equips els encarregats de gestionar i fabricar els seus propis motors, sistemes de transmissió, suspensions, frens i tota l’electrònica dels monoplaces.

A més, la FIA exigeix que aquesta generació de monoplaces que tot just s’estrena aquest cap de setmana estigui vigent les pròximes tres temporades, mantenint a ratlla les despeses i fent encara més atractiva aquesta competició per als grans fabricants.

També cal destacar que la Fórmula E cada cop atreu més pilots, tot i que la majoria són antics pilots de Fórmula 1 que s’han quedat sense seient, com en el cas de Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein o Felipe Massa o de velles glòries del WEC com André Lotterer. Tot i així, també és cert que s’ha començat a consolidar com una alternativa per als joves pilots, com l’holandès Nyck de Vries, flamant campió de Fórmula 2, que tindrà la seva gran oportunitat al volant d’un dels nous Mercedes. A tots ells cal sumar-los l’actual campió Jean-Éric Vergne i els antics campions Sébastien Buemi i Lucas di Grassi, en la que es preveu la temporada més igualada de la història d’aquesta jove competició.