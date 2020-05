Cupra e-Racer, l’atleta ecològic català

Ara fa un parell d’anys Cupra (que llavors encara era filial de Seat) ens va deixar bocabadats al Saló de Ginebra amb la presentació del primer prototip del Cupra e-Racer, el primer cotxe de carreres elèctric mai fabricat a Catalunya.

El model definitiu del Cupra e-Racer és una petita joia de l’enginyeria dels del Baix Llobregat, i demostra fins a quin punt la marca catalana és capaç de crear cotxes ecològics i de tall esportiu. El Cupra e-Racer, desenvolupat per competir en el nou campionat de turismes elèctrics E-TCR que hauria de començar la temporada vinent (on se les veurà amb un Alfa Romeo Giulia elèctric i un Hyundai Veloster també elèctric), vol convertir-se en referent de la mobilitat elèctrica d’alt rendiment i ser un banc de proves de primer nivell per als futurs cotxes elèctrics de Cupra i de Seat, com ara l’esperat el-Born.

Aquest cotxe de carreres elèctric utilitza unes bateries de liti amb un sistema de refrigeració líquida per evitar que se sobreescalfin de 65 kWh de capacitat i que ha estat desenvolupat de la mà de l’equip Williams de Fórmula 1. Un dels principals reptes dels enginyers catalans ha sigut integrar les bateries en el fons pla del xassís de l’e-Racer per intentar distribuir millor el pes al llarg i ample del vehicle i millorar-ne l’estabilitat i el comportament dinàmic.

Mecànicament el Cupra e-Racer utilitza quatre motors elèctrics situats en la part posterior del cotxe i que envien el seu parell a les rodes posteriors. Aquests quatre motors sumen una potència total combinada màxima de 500 kW (680 CV) i un parell de 980 Nm i poden arribar a treballar per sobre de les 12.000 rpm.

Tota aquesta potència permet que el Cupra e-Racer acceleri de 0 a 100 en només 3,2 segons i arribi a una velocitat màxima de 270 km/h. A més, la seva carrosseria de fibra de carboni ha estat rebaixada i eixamplada per millorar-ne el coeficient aerodinàmic i garantir-ne al màxim l’eficàcia i la tracció a l’hora de lluitar contra el cronòmetre en un circuit.